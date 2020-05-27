ФОТО | В Латвии началось сказочное цветение рододендронов. Не опоздайте!

Принадлежащий Латвийскому университету питомник рододендронов "Бабите" расположился на площади в 12 гектар, что делает его крупнейшим питомником такого рода в Балтии.

А началось все еще в далеком 1957 году, когда в Ботаническом саду ЛУ Рихард Кондратович решил создать коллекцию рододендронов. Ученые признали пригодными для выращивания в Латвии около 100 видов дикорастущих рододендронов и... началась селекция.

1 июля 1980 года был основан селекционно-экспериментальный питомник рододендронов "Бабите", где под руководством вышеупомянутого Рихарда Кондратовича, которого не зря называют "королем рододендронов Латвии", было создано 117 новых сортов рододендронов.

По состоянию на 2019 год в коллекции рододендронов ЛУ находится 287 сортов и 83 диких видов рододендронов, а также 126 сортов тепличных азалий, 26 из которых создал Рихард Кондратович.