27.05.2020, 11:00

ФОТО | В Латвии началось сказочное цветение рододендронов. Не опоздайте!


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ФОТО | В Латвии началось сказочное цветение рододендронов. Не опоздайте!
Foto: Pixabay

Совсем рядом с Ригой наступило сказочно красивое время года – время цветения рододендронов. Десятки разноцветных кустов будут радовать глаза посетителей питомника примерно до середины июня, так что у вас пока еще есть шанс успеть увидеть это великолепие своими глазами.

Принадлежащий Латвийскому университету питомник рододендронов "Бабите" расположился на площади в 12 гектар, что делает его крупнейшим питомником такого рода в Балтии.

А началось все еще в далеком 1957 году, когда в Ботаническом саду ЛУ Рихард Кондратович решил создать коллекцию рододендронов. Ученые признали пригодными для выращивания в Латвии около 100 видов дикорастущих рододендронов и... началась селекция.

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1 июля 1980 года был основан селекционно-экспериментальный питомник рододендронов "Бабите", где под руководством вышеупомянутого Рихарда Кондратовича, которого не зря называют "королем рододендронов Латвии", было создано 117 новых сортов рододендронов.

По состоянию на 2019 год в коллекции рододендронов ЛУ находится 287 сортов и 83 диких видов рододендронов, а также 126 сортов тепличных азалий, 26 из которых создал Рихард Кондратович.

Впрочем, в Бабите можно не только полюбоваться цветущими растениями, но и уйти с рододендроном домой – купить саженцы можно прямо там. Дополнительную информацию о стоимости билетов и времени работы питомника можно найти ЗДЕСЬ.

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