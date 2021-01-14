ФОТО | В Латвии обнаружены уникальные витражи павильона ВДНХ, считавшиеся утерянными

Павильон Латвийской ССР в 60-е годы был перепрофилирован в павильон “Физика”, но как выяснил Воробьев, старые витражи не были ликвидированы, а демонтированы и вывезены в Латвию.

Четыре витража — “Рига”, “Музей”, “Взморье” и “Университет”, — были вывезены в Ригу. Русскоязычные названия во время реставрации были заменены латышскими. Сейчас витражи забраны в короба, подсвечены и украшают стены библиотеки одной из рижских гимназий. Delfi удалось выяснить, что это 3-я государственная гимназия, расположенная в Старой Риге.

Еще пять витражей Воробьев обнаружил в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее. Три витража — “Вентспилс”, “Даугавпилс” и “Мелиорация”, — расположены в оконном проеме на лестничной клетке. Исследователь оценил их состояние как “великолепное”. Витраж “Кулдига” находится в оконном проеме лестничного марша на чердак, в нем утеряна часть боковых стекол. Последний витраж найден на чердаке музея.