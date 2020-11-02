ФОТО | В Лондоне открыли отель "ноль звезд". Он пользуется бешеной популярностью

Авторы розыгрыша разместили объявление на Airbnb под названием “Отель ноль звезд в Лондоне”. Неожиданно для них самих предложение оказалось очень популярным среди желающих снять жилье. Деньги с потенциальных арендаторов они не брали, пишет LADbible.

Knuckleheads deliberately create the world's worst AirBnB listing, and still get bookings. https://t.co/1xBPkS94po pic.twitter.com/5V7AY57Ard — Mike Elgan (@MikeElgan) October 29, 2020

“Мы хотели создать худшие апартаменты на Airbnb, собрали множество вещей, которые нашли на Facebook бесплатно. Но, к нашему удивлению, когда мы загрузили предложение на Airbnb, у нас возник безумный интерес к людям, которые приходят и остаются в нашем заведении”, — рассказал Риз Симмонс.

Риз также сказал, что некоторые люди и правда оставались на ночевку в поле.

“Это классное достижение. Создать худший Airbnb в мире, а затем получить безумное количество запросов на проживание — это то, что мы никогда не забудем. Неизвестно, что будет дальше. Возможно, мы превратим эту идею в свой бизнес!” — добавил Риз.