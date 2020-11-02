ФОТО | В Лондоне открыли отель "ноль звезд". Он пользуется бешеной популярностью
Риз Симмонс, Джейми Камаз и Хитчин из Великобритании ведут блог на YouTube, где выкладывают видео с розыгрышами, трюками и пранками. Одна из последних идей — создать собственность на Airbnb. Состав апартаментов самый скромный: матрас, тумбочка, лампа и два стакана для воды. И все это посреди поля. Все аксессуары и мебель друзья брали по бесплатным объявлениям
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