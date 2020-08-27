ФОТО | В Малайзии построят островной чудо-город с необычным парком в центре

Власти штата объявили финалистов этого международного конкурса в январе, а теперь стало известно, какая из заявок одержала победу. Проект победителей, получивший название BiodiverCity, предусматривает создание "зеленого" города на трех группах насыпных островов.

Scanpix, Lucian R/Cover Images

На территории 1,8 тыс. га возведут парки, конференц-центры, жилые дома, набережные, пляжи, общественные пространства и технопарки. Упор авторы концепции делают на экологические принципы и поддержание биоразнообразия.

Проект предусматривает, что на первом этапе будут возведены технопарк и волновой бассейн.

Следующий этап включает строительство административных зданий и научно-исследовательских зданий, а на третьем этапе будет создано так называемое "побережье культуры".

Scanpix, Lucian R/Cover Images

Центром города станет цифровой парк общей площадью 200 га, где научные, деловые и образовательные функции совместят с развлекательным комплексом, посвященным новейшим технологиям.