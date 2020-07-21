Фото | В Риге улица, носящая название Тарту, на один месяц стала улицей без автомобилей(1)
17 июля улица в Риге, носящая название Тарту (Terbatas iela), на один месяц стала улицей без автомобилей, чтобы заполнить территорию культурной программой и торговцами. Похожую идею в начале июля воплотил в жизнь также город Тарту, когда бульвар Свободы (Vabaduse puiestee) превратился бульвар Свободы от автомобилей (Autovabaduse puiestee.
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