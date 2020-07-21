21.07.2020, 11:33

Фото | В Риге улица, носящая название Тарту, на один месяц стала улицей без автомобилей

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Terbatas iela
Terbatas ielaFoto: Foto: Renars Koris , Tartu Linnavalitsus

17 июля улица в Риге, носящая название Тарту (Terbatas iela), на один месяц стала улицей без автомобилей, чтобы заполнить территорию культурной программой и торговцами. Похожую идею в начале июля воплотил в жизнь также город Тарту, когда бульвар Свободы (Vabaduse puiestee) превратился бульвар Свободы от автомобилей (Autovabaduse puiestee.

“Идея появления улицы без автомобилей в Тарту и Риге почти одновременно — это отнюдь не случайность, а прочная связь между двумя городами-побратимами. Эта идея объединяет нас также в историческом смысле, поскольку улица Тарту получила свое название в 1885 году в честь Тартуского университета, когда много знаменитых латышей там училось”, — прокомментировала руководитель международного сотрудничества в Риге Сандра Лиепина.

Улица Тарту в Риге закрыта до 16 августа для автомобильного движения и полностью открыта для пешеходов и велосипедистов. На улице без автомобилей будут торговать местной продукцией, а в выходные дни район заполнит культурная программа для детей и взрослых, с которой можно ознакомиться на домашней странице Риги. В день открытия среди прочих выступил также диджей из Эстонии Каарель Вальтер.

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Цель всей затеи — оживить экономику Риги, получившую потрясение от коронакризиса, и создать для горожан и гостей города безопасную и открытую среду.

В Тарту бульвар Свободы был открыт для пешеходов в начале июля, и территория под названием бульвар Свободы от автомобилей будет открыта до 2 августа. В течение всего месяца здесь проходят различные культурно-образовательные программы и развлекательные культурные мероприятия на любой вкус. Подробную информацию о бульваре Свободы от автомобилей можно найти на домашней странице города Тарту.

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