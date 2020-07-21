Фото | В Риге улица, носящая название Тарту, на один месяц стала улицей без автомобилей

“Идея появления улицы без автомобилей в Тарту и Риге почти одновременно — это отнюдь не случайность, а прочная связь между двумя городами-побратимами. Эта идея объединяет нас также в историческом смысле, поскольку улица Тарту получила свое название в 1885 году в честь Тартуского университета, когда много знаменитых латышей там училось”, — прокомментировала руководитель международного сотрудничества в Риге Сандра Лиепина.

Улица Тарту в Риге закрыта до 16 августа для автомобильного движения и полностью открыта для пешеходов и велосипедистов. На улице без автомобилей будут торговать местной продукцией, а в выходные дни район заполнит культурная программа для детей и взрослых, с которой можно ознакомиться на домашней странице Риги. В день открытия среди прочих выступил также диджей из Эстонии Каарель Вальтер.