Фото | В Риге улица, носящая название Тарту, на один месяц стала улицей без автомобилей
17 июля улица в Риге, носящая название Тарту (Terbatas iela), на один месяц стала улицей без автомобилей, чтобы заполнить территорию культурной программой и торговцами. Похожую идею в начале июля воплотил в жизнь также город Тарту, когда бульвар Свободы (Vabaduse puiestee) превратился бульвар Свободы от автомобилей (Autovabaduse puiestee.
СК выяснил, как Фургал ушел от уголовного преследования
Странный пост появился в Instagram Фургала
Как сын Александра Лукашенко стал иконой соцсетей
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая