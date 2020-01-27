ФОТО | В Санкт-Петербурге отмечают 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек, сообщает Ria.ru.

Cегодня, в 76 годовщину снятия блокады Ленинграда, торжественно-траурные мероприятия начались с возложения цветов на Невском проспекте у знаменитой трафаретной надписи “Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна”.

Затем, в 11:00 на Пискаревском мемориальном кладбище прошло возложение цветов и венков. Здесь, по разным оценкам, захоронено от 470 до 520 тысяч человек, умерших в блокаду. Точных данных ни у историков, ни у администрации некрополя нет: в те страшные годы умерших хоронили в братских могилах, часто без документов. Траурные мероприятия пройдут и на других петербургских кладбищах, где также во время блокады хоронили погибших.