ФОТО | В Швейцарии заработал отель под открытым небом

В отельных номерах Null Stern Hotels есть двуспальная кровать, тумбочки и светильники, но ванные комнаты и душ не предусмотрены.

Этот проект запустили для тех, кто не может решить, как провести ночь: в роскошном отеле или походе. Здесь совмещают и первое, и второе, сообщает портал 34travel.me.

Отелем управляют местные жители. Они же работают здесь: приветствуют гостей, организуют завтраки, обеды и ужины. Одна ночь обойдется в € 275 за двоих. Забронировать номер можно ЗДЕСЬ.