17.06.2020, 13:00

ФОТО | В Швейцарии заработал отель под открытым небом


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ФОТО | В Швейцарии заработал отель под открытым небом
Scanpix, Reuters

В Швейцарии заработал отель без стен, окон и дверей. “Комнаты” расположены в живописных туристических местах — возле Боденского озера, в Хайдиланде, Тоггенбурге и других.

В отельных номерах Null Stern Hotels есть двуспальная кровать, тумбочки и светильники, но ванные комнаты и душ не предусмотрены.

Этот проект запустили для тех, кто не может решить, как провести ночь: в роскошном отеле или походе. Здесь совмещают и первое, и второе, сообщает портал 34travel.me.

Отелем управляют местные жители. Они же работают здесь: приветствуют гостей, организуют завтраки, обеды и ужины. Одна ночь обойдется в € 275 за двоих. Забронировать номер можно ЗДЕСЬ.

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