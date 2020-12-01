01.12.2020, 14:30

ФОТО | В Вильянди вновь установили оригинальную "елку" из уличных фонарей


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Viljandi jõulupuu vanadest tänavalampidest Foto: Kenno Soo

На перекрестке Кёсти в Вильянди вновь установили полюбившуюся многим необычную рождественскую конструкцию из светящихся уличных фонарей.

8-метровая рождественская "елка" состоит из 77 старых уличных фонарей, которые использовались на улицах Вильянди в течение последних 40 лет.

Первый раз такую необычную конструкцию установили в Вильянди в 2018 году. Она так понравилась как местным жителям, так и приезжим из других городов, что "елку" негласно стали называть зимним символом Вильянди. В этом году она вновь порадует всех до начала января.

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