ФОТО | Веревки, социальное дистанцирование и индивидуальный проход к воде: каким будет пляжный отдых в Испании в этом году?

Так, тестовую “инфраструктуру” выстроили на пляже Силгар на северо-западе Испании. Там пляж поделен на пять различных территорий. Они включают отдельные площадки для принятия солнечных ванн с промежутком в 1.5 м между каждым лежаком — всего 780 таких пространств. Также выделены и обозначены проходы для доступа к туалетам и прочим удобствам. Кроме того, оставлены проходы к морю шириной 6 метров, сообщает TourProm.

Plana de adaptación y seguridad Playa de Silgar pic.twitter.com/2qRBDKxmJH — Javi Lamelas (@JaviLamelas7_SC) May 9, 2020

Курорт Льорет-де-Мар на побережье Коста-Брава также предложил идею разделить свои пляжи на три разных сектора с ограниченным доступом. Кроме того, предполагается разделить туристов по возрастному признаку. Ожидается, что будет отдельная зона для семей с детьми, зона для взрослых без детей, а главное — отдельная территория для пожилых туристов, где будут предлагаться вспомогательные услуги по запросу. При этом души, спасатели и дополнительные помощники для каждого сектора будут свои.