12.05.2020, 10:16

ФОТО | Веревки, социальное дистанцирование и индивидуальный проход к воде: каким будет пляжный отдых в Испании в этом году?


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ФОТО | Веревки, социальное дистанцирование и индивидуальный проход к воде: каким будет пляжный отдых в Испании в этом году?
Scanpix, AP By-line:Jens Buettner

Веревочки между отдыхающими, соблюдение дистанции, “загончики” в 9 кв.м и “индивидуальные” проходы с пляжа и к воде — такой может стать реальность принятия солнечных ванн на пляжах Испании. При этом некоторые регионы также предлагают разделить туристов даже по семейному признаку.

Так, тестовую “инфраструктуру” выстроили на пляже Силгар на северо-западе Испании. Там пляж поделен на пять различных территорий. Они включают отдельные площадки для принятия солнечных ванн с промежутком в 1.5 м между каждым лежаком — всего 780 таких пространств. Также выделены и обозначены проходы для доступа к туалетам и прочим удобствам. Кроме того, оставлены проходы к морю шириной 6 метров, сообщает TourProm.

Курорт Льорет-де-Мар на побережье Коста-Брава также предложил идею разделить свои пляжи на три разных сектора с ограниченным доступом. Кроме того, предполагается разделить туристов по возрастному признаку. Ожидается, что будет отдельная зона для семей с детьми, зона для взрослых без детей, а главное — отдельная территория для пожилых туристов, где будут предлагаться вспомогательные услуги по запросу. При этом души, спасатели и дополнительные помощники для каждого сектора будут свои.

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