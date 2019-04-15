ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: В Париже сгорел Собор Парижской Богоматери

Журналисты телеканала BFMTV уточняют, что помимо шпиля обрушились также исторические часы собора.

Пресс-секретарь собора Парижской Богоматери Андре Фино сказал французским СМИ, что весь деревянный интерьер Нотр-Дам-де-Пари, построенного в XII веке, горит и, вероятнее всего, будет разрушен, сообщает BBC.

Горит Собор Парижской Богоматери

Но добавим, что мэр Парижа Анн Идальго сообщила - алтарь и алтарный крест собора удалось сохранить.

На сегодня мы заканчиваем блог.

Начальник пожарной охраны Парижа заявил, что колокольни Нотр-Дама спасены от пожара, передает ТАСС.

Вот так выглядит свод изнутри сейчас. https://twitter.com/RaphaelleBacque/status/1117915983233081345?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1117915983233081345&ref_url=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20190415%2F1552715279.html

Некоторые реликвии удалось спасти из собора Парижской Богоматери, в котором начался пожар. Об этом сообщил ректор Патрик Шове в эфире телеканала BFM. В частности, спасли терновый венец и тунику святого Людвига, а также несколько картин, передает Lenta.ru. «Но большие полотна было сложно снять, как вы понимаете», — отметил Шове.

В Москве уже стали нести цветы к посольству Франции.

Макрон о пожаре в Нотр-Даме: сгорела сама история Франции По словам Макрона, Нотр-Дам является кафедральным собором всех французов, даже тех, кто ни разу в нем не был, передает РИА Новости. "Мы восстановим собор, потому что этого ждут французы, это достойно нашей истории и это наша судьба", - добавил французский президент.

Барак Обама тоже отмечает, что Нотр-Дам является одним из величайших строений в мире. https://twitter.com/BarackObama/status/1117886698568830976?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1117886698568830976&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.delfi.ee%2Fnews%2Fpaevauudised%2Fvalismaa%2Fotsepilt-ja-blogi-pariisi-jumalaema-kirik-on-leekides-uks-tornidest-vajus-kokku-ning-suur-osa-hoonest-on-havinud-tulele-onnestub-ilmselt-peagi-viimaks%3Fid%3D85920451

Эмманюэль Макрон пообещал восстановить собор. По его словам, как передает ТАСС, благодаря пожарным Парижа удалось избежать худшего сценария.

https://twitter.com/moonlightila/status/1117905538795180032?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1117905538795180032&ref_url=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20190415%2F1552715279.html

Появилось фото, сделанное внутри собора. Сейчас покажем.

Прокуратура Парижа инициировала расследование о неумышленном причинении ущерба в связи с пожаром в соборе, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Правоохранители пока не усматривают никакого уголовного элемента в связи с происшествием.

Сбор средств на восстановление собора начнется 16 апреля.

Тем временем госсекретарь французской полиции Лоран Нуньес сообщает, что интенсивность пожара в соборе пошла на спад, передает Gazeta.ru. По его словам, экстренным службам удалось спасти две башни. «Мы можем заявить, что структура Нотр-Дама спасена от полного разрушения», — цитирует Le Figaro представителя пожарных.

Как сообщил Delfi один из тех, кто находился около собора, пожар (по его сведениям) начался около 18:30 по местному времени. "Я вышел на улицу, чтобы посмотреть, что происходит. Люди были опечалены и плакали".

Как сообщает РИА Новости, один пожарный серьезно пострадал в ходе тушения Нотр-Дама.

Пожарные продолжают работать и тушить возгорание.

Стемнело, но вот первые кадры сверху собора. https://twitter.com/onlyastrophoto/status/1117892954612363264/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1117892954612363264&ref_url=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20190415%2F1552715279.html

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что для локализации пожара нужно еще три-четыре часа.

Смотрите, огонь до сих пор виден, судя по фотографиям, которые поступают онлайн.

Сейчас мы добавим фотографии с места событий.

23:45 Терновый венец удалось спасти. Командир работающих на месте пожарных сообщил, что в данный момент из охваченного огнем собора эвакуируются реликвии, передает РИА Новости.

Тереза Мэй сказала, что мысленно поддерживает пожарных Франции. https://twitter.com/theresa_may/status/1117873657924075520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1117873657924075520&ref_url=https%3A%2F%2Ftass.ru%2Fproisshestviya%2F6336938

Фотографии собора и с дрона. https://twitter.com/LaCroix/status/1117879027329585159?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1117879027329585159&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Flive%2F2019%2F04%2F15%2Fgorit-sobor-parizhskoy-bogomateri-hronika

По всему Парижу звонят колокола. https://twitter.com/g_boband/status/1117879700565577728

https://twitter.com/benonwine/status/1117870198751727617

Пожарные работают!

До сих пор видно пламя...

Премьер-министр Франции сожалеет и горит, что всю грусть не передать словами. Он заявил, что борьба с пожаром продолжается. https://twitter.com/EPhilippePM/status/1117875193953677312?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1117875193953677312&ref_url=https%3A%2F%2Ftass.ru%2Fproisshestviya%2F6336938

Восстановление собора Парижской Богоматери может занять не меньше пяти лет, сообщает Lenta.ru со ссылкой на профессора архитектуры римского университета Sapienza Орацио Кампо. В то же время представитель попечителей, ответственных за реставрацию собора, Мишель Пико заявил, что на реставрацию понадобится не менее десяти лет. Он добавил, что если огонь не остановят, то колокол собора может сорваться.

Нет! Нет! Нет, же! Представитель собора Андре Фено уверен, что все деревянные интерьеры собора, скорее всего, уничтожены.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил соболезнования народу Франции.

BBC: Министерство внутренних дел Франции не исключило, что спасти собор уже не удастся. Тем не менее пожарные продолжают работу. В мэрии Парижа надеются, что спасти удастся хотя бы фасад собора.

Так совпало, что собор Парижской Богоматери загорелся в первый день Страстной недели, когда католики всего мира готовятся к Пасхе уже в это воскресенье.

Ой-ой-ой! Пожарные не уверены, что смогут остановить распространение огня.

Архиепископ Парижа призывает священников звонить в колокола по всему городу, созывая на молитву на фоне пожара в Нотр-Даме, отмечает Gazeta.ru

"Медуза" со ссылкой на представителя МВД Франции сообщает: погибших и пострадавших при пожаре нет.

https://twitter.com/PariisJacotey/status/1117871170877943808

В соборе только начались работы по спасению произведений искусства. Спасут, хоть что-то?

https://www.instagram.com/p/BwSdZkdB_5u/?utm_source=ig_web_copy_link

Представитель Нотр-Дама заявил, что пожар полностью уничтожил перекрытия XIII века. "Горит все", — заключил он.

Вот, что говорит ДНР: https://twitter.com/dnrpress/status/1117848734795100162/video/1

Российский журналист-пропагандист Соловьев предлагает восстановить собор всем миром. https://twitter.com/VRSoloviev/status/1117869790771564544?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1117869790771564544&ref_url=https%3A%2F%2Fsm-news.ru%2Fsolovev-predlozhil-vosstanovit-notr-dam-de-pari-vsem-mirom-9913%2F

Как сообщил представитель Нотр-Дама, огонь не затронул сокровища собора. По его словам, они находятся в ризнице.

Новости все печальней и печальней: огонь перекинулся на вторую башню собора.

На место прибыли первые лица Франции.

Вот и мы подумали: где вертолеты? Пожарные сообщили, что тушение с воздуха может привести к обрушению собора

Гoд нaзaд aдминиcтpaция coбopa и пpeдcтaвитeли кaтoличecкoй цepкви зaявляли o плaчeвнoм cocтoянии пaмятникa apxитeктуpы и угpoзe eгo oбpушeния, пишет www.usa.one.

Вы только представьте, что в сердце у нее. Такая реакция...

Видео того момента, как шпиль рухнул((( https://twitter.com/russterh/status/1117857992995561472

https://twitter.com/LMarkon/status/1117870054538981384

На место происшествия прибыли президент и премьер-министр Франции.

А вот, что люди пишут в соцсетях https://twitter.com/InStyleRussia/status/1117870209769992192

Корреспондент французской газеты Le Monde пишет, что ситуация на месте ЧП выглядит довольно апокалиптической: набережные и прилегающие к собору улицы заполнены людьми. Вокруг густой дым, не затихают сирены экстренных служб. В то же время в близлежащих барах сидят туристы, пьют пиво и спокойно наблюдают за разрушением Нотр-Дама, сообщает Gazeta.ru.

Сообщается, что прокуратура начала расследование по факту произошедшего.

Все печальней и печальней новости. Обрушилась крыша собора Парижской Богоматери.

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1117851407644684288?ref_src=twsrc%5Etfw%22%3E15

Люди, которые наблюдают за происходящим, не могут сдержать слез.

"Очень грустно видеть, как горит частичка всех нас", - написал президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети Twitter

Языки пламени над собором до сих пор отчетливо видны. Это с учетом того, что в Париже уже стемнело. И да - 400 пожарных тушат пожар.

Фото: AFP By-line:THOMAS SAMSON

Собору Парижской Богоматери предсказали полное разрушение. "Все в огне. Несущей конструкции, одна часть которой была построена в XIX веке, а другая — в XIII веке, больше не осталось", — рассказал представитель собора Андре Фино. По его, сохранность основания собора находится под большой угрозой.

Из центра города эвакуируют людей

Обрушилась крыша собора Парижской Богоматери

Просто напомним, что Собор Парижской Богоматери — одна из главных достопримечательностей столицы Франции.

Как сообщается, в тушении пожара задействованы примерно 400 пожарных.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1117844987293487104

Президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере", что ему "страшно смотреть на огромный пожар в соборе Нотр-Дам", посоветовав пожарным действовать быстро и использовать авиацию.

Пресс-секретарь собора Парижской Богоматери Андре Фино сказал французским СМИ, что весь деревянный интерьер Нотр-Дам-де-Пари, построенного в XII веке, горит и, вероятнее всего, будет разрушен.

Корреспонденты телеканала BFMTV уточняют, что помимо шпиля обрушились также исторические часы собора.

Проживающая в Париже эстонка Моника рассказала Delfi, что узнала о пожаре в соборе Нотр-Дам из социальных сетей. Все, что она знает о пожаре на данный момент, основывается на многочисленных фотографиях и видео, которые сейчас распространяются в интернете. По ее словам, очень хорошо слышно пожарные машины и полицию, но за пределами центра города все спокойно. Моника рассказывает, что из окна ее квартиры видны столбы дыма. Ее французские друзья и молодой человек очень расстроены по поводу случившегося.

Возможной причиной пожара могли стать работы по реставрации здания.

И вот только-только собор начали тушить, как передает Reuters.

https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=244141

Как пишет Лента, Президент Франции Эммануэль Макрон написал в Твиттере, что тяжело переживает пожар в Нотр-Даме. Он также изменил свой график из-за пожара. Ранее ожидалось его обращение к гражданам страны и объявление о мерах в ответ на требования «желтых жилетов». Американский лидер Дональд Трамп предложил использовать самолеты с водой для тушения возгорания.