ФОТО, ВИДЕО и ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В Париже полыхает Собор Парижской Богоматери: огонь перекинулся на вторую башню собора

Журналисты телеканала BFMTV уточняют, что помимо шпиля обрушились также исторические часы собора.
Пресс-секретарь собора Парижской Богоматери Андре Фино сказал французским СМИ, что весь деревянный интерьер Нотр-Дам-де-Пари, построенного в XII веке, горит и, вероятнее всего, будет разрушен, сообщает BBC.
Горит Собор Парижской Богоматери
https://www.instagram.com/p/BwSdZkdB_5u/?utm_source=ig_web_copy_link
Представитель Нотр-Дама заявил, что пожар полностью уничтожил перекрытия XIII века. "Горит все", — заключил он.
Вот, что говорит ДНР: https://twitter.com/dnrpress/status/1117848734795100162/video/1
Российский журналист-пропагандист Соловьев предлагает восстановить собор всем миром. https://twitter.com/VRSoloviev/status/1117869790771564544?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1117869790771564544&ref_url=https%3A%2F%2Fsm-news.ru%2Fsolovev-predlozhil-vosstanovit-notr-dam-de-pari-vsem-mirom-9913%2F
Как сообщил представитель Нотр-Дама, огонь не затронул сокровища собора. По его словам, они находятся в ризнице.
Новости все печальней и печальней: огонь перекинулся на вторую башню собора.
На место прибыли первые лица Франции.
Вот и мы подумали: где вертолеты? Пожарные сообщили, что тушение с воздуха может привести к обрушению собора
Гoд нaзaд aдминиcтpaция coбopa и пpeдcтaвитeли кaтoличecкoй цepкви зaявляли o плaчeвнoм cocтoянии пaмятникa apxитeктуpы и угpoзe eгo oбpушeния, пишет www.usa.one.
Вы только представьте, что в сердце у нее. Такая реакция...
Видео того момента, как шпиль рухнул((( https://twitter.com/russterh/status/1117857992995561472
https://twitter.com/LMarkon/status/1117870054538981384
На место происшествия прибыли президент и премьер-министр Франции.
А вот, что люди пишут в соцсетях https://twitter.com/InStyleRussia/status/1117870209769992192
Корреспондент французской газеты Le Monde пишет, что ситуация на месте ЧП выглядит довольно апокалиптической: набережные и прилегающие к собору улицы заполнены людьми. Вокруг густой дым, не затихают сирены экстренных служб. В то же время в близлежащих барах сидят туристы, пьют пиво и спокойно наблюдают за разрушением Нотр-Дама, сообщает Gazeta.ru.
Сообщается, что прокуратура начала расследование по факту произошедшего.
Все печальней и печальней новости. Обрушилась крыша собора Парижской Богоматери.
https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1117851407644684288?ref_src=twsrc%5Etfw%22%3E15
Люди, которые наблюдают за происходящим, не могут сдержать слез.
"Очень грустно видеть, как горит частичка всех нас", - написал президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети Twitter
Языки пламени над собором до сих пор отчетливо видны. Это с учетом того, что в Париже уже стемнело. И да - 400 пожарных тушат пожар.
Фото: AFP By-line:THOMAS SAMSON
Собору Парижской Богоматери предсказали полное разрушение. "Все в огне. Несущей конструкции, одна часть которой была построена в XIX веке, а другая — в XIII веке, больше не осталось", — рассказал представитель собора Андре Фино. По его, сохранность основания собора находится под большой угрозой.
Из центра города эвакуируют людей
Обрушилась крыша собора Парижской Богоматери
Просто напомним, что Собор Парижской Богоматери — одна из главных достопримечательностей столицы Франции.
Как сообщается, в тушении пожара задействованы примерно 400 пожарных.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1117844987293487104
Президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере", что ему "страшно смотреть на огромный пожар в соборе Нотр-Дам", посоветовав пожарным действовать быстро и использовать авиацию.
Пресс-секретарь собора Парижской Богоматери Андре Фино сказал французским СМИ, что весь деревянный интерьер Нотр-Дам-де-Пари, построенного в XII веке, горит и, вероятнее всего, будет разрушен.
Корреспонденты телеканала BFMTV уточняют, что помимо шпиля обрушились также исторические часы собора.
Проживающая в Париже эстонка Моника рассказала Delfi, что узнала о пожаре в соборе Нотр-Дам из социальных сетей. Все, что она знает о пожаре на данный момент, основывается на многочисленных фотографиях и видео, которые сейчас распространяются в интернете. По ее словам, очень хорошо слышно пожарные машины и полицию, но за пределами центра города все спокойно. Моника рассказывает, что из окна ее квартиры видны столбы дыма. Ее французские друзья и молодой человек очень расстроены по поводу случившегося.
Возможной причиной пожара могли стать работы по реставрации здания.
И вот только-только собор начали тушить, как передает Reuters.
https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=244141
Как пишет Лента, Президент Франции Эммануэль Макрон написал в Твиттере, что тяжело переживает пожар в Нотр-Даме. Он также изменил свой график из-за пожара. Ранее ожидалось его обращение к гражданам страны и объявление о мерах в ответ на требования «желтых жилетов». Американский лидер Дональд Трамп предложил использовать самолеты с водой для тушения возгорания.