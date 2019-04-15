ФОТО, ВИДЕО и ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В Париже полыхает Собор Парижской Богоматери: огонь перекинулся на вторую башню собора

Журналисты телеканала BFMTV уточняют, что помимо шпиля обрушились также исторические часы собора.

Пресс-секретарь собора Парижской Богоматери Андре Фино сказал французским СМИ, что весь деревянный интерьер Нотр-Дам-де-Пари, построенного в XII веке, горит и, вероятнее всего, будет разрушен, сообщает BBC.

Горит Собор Парижской Богоматери

https://www.instagram.com/p/BwSdZkdB_5u/?utm_source=ig_web_copy_link

Представитель Нотр-Дама заявил, что пожар полностью уничтожил перекрытия XIII века. "Горит все", — заключил он.

Вот, что говорит ДНР: https://twitter.com/dnrpress/status/1117848734795100162/video/1

Российский журналист-пропагандист Соловьев предлагает восстановить собор всем миром. https://twitter.com/VRSoloviev/status/1117869790771564544?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1117869790771564544&ref_url=https%3A%2F%2Fsm-news.ru%2Fsolovev-predlozhil-vosstanovit-notr-dam-de-pari-vsem-mirom-9913%2F

Как сообщил представитель Нотр-Дама, огонь не затронул сокровища собора. По его словам, они находятся в ризнице.

Новости все печальней и печальней: огонь перекинулся на вторую башню собора.

На место прибыли первые лица Франции.

Вот и мы подумали: где вертолеты? Пожарные сообщили, что тушение с воздуха может привести к обрушению собора

Гoд нaзaд aдминиcтpaция coбopa и пpeдcтaвитeли кaтoличecкoй цepкви зaявляли o плaчeвнoм cocтoянии пaмятникa apxитeктуpы и угpoзe eгo oбpушeния, пишет www.usa.one.

Вы только представьте, что в сердце у нее. Такая реакция...

Видео того момента, как шпиль рухнул((( https://twitter.com/russterh/status/1117857992995561472

https://twitter.com/LMarkon/status/1117870054538981384

На место происшествия прибыли президент и премьер-министр Франции.

А вот, что люди пишут в соцсетях https://twitter.com/InStyleRussia/status/1117870209769992192

Корреспондент французской газеты Le Monde пишет, что ситуация на месте ЧП выглядит довольно апокалиптической: набережные и прилегающие к собору улицы заполнены людьми. Вокруг густой дым, не затихают сирены экстренных служб. В то же время в близлежащих барах сидят туристы, пьют пиво и спокойно наблюдают за разрушением Нотр-Дама, сообщает Gazeta.ru.

Сообщается, что прокуратура начала расследование по факту произошедшего.

Все печальней и печальней новости. Обрушилась крыша собора Парижской Богоматери.

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1117851407644684288?ref_src=twsrc%5Etfw%22%3E15

Люди, которые наблюдают за происходящим, не могут сдержать слез.

"Очень грустно видеть, как горит частичка всех нас", - написал президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети Twitter

Языки пламени над собором до сих пор отчетливо видны. Это с учетом того, что в Париже уже стемнело. И да - 400 пожарных тушат пожар.

Фото: AFP By-line:THOMAS SAMSON

Собору Парижской Богоматери предсказали полное разрушение. "Все в огне. Несущей конструкции, одна часть которой была построена в XIX веке, а другая — в XIII веке, больше не осталось", — рассказал представитель собора Андре Фино. По его, сохранность основания собора находится под большой угрозой.

Из центра города эвакуируют людей

Обрушилась крыша собора Парижской Богоматери

Просто напомним, что Собор Парижской Богоматери — одна из главных достопримечательностей столицы Франции.

Как сообщается, в тушении пожара задействованы примерно 400 пожарных.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1117844987293487104

Президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере", что ему "страшно смотреть на огромный пожар в соборе Нотр-Дам", посоветовав пожарным действовать быстро и использовать авиацию.

Пресс-секретарь собора Парижской Богоматери Андре Фино сказал французским СМИ, что весь деревянный интерьер Нотр-Дам-де-Пари, построенного в XII веке, горит и, вероятнее всего, будет разрушен.

Корреспонденты телеканала BFMTV уточняют, что помимо шпиля обрушились также исторические часы собора.

Проживающая в Париже эстонка Моника рассказала Delfi, что узнала о пожаре в соборе Нотр-Дам из социальных сетей. Все, что она знает о пожаре на данный момент, основывается на многочисленных фотографиях и видео, которые сейчас распространяются в интернете. По ее словам, очень хорошо слышно пожарные машины и полицию, но за пределами центра города все спокойно. Моника рассказывает, что из окна ее квартиры видны столбы дыма. Ее французские друзья и молодой человек очень расстроены по поводу случившегося.

Возможной причиной пожара могли стать работы по реставрации здания.

И вот только-только собор начали тушить, как передает Reuters.

https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=244141

Как пишет Лента, Президент Франции Эммануэль Макрон написал в Твиттере, что тяжело переживает пожар в Нотр-Даме. Он также изменил свой график из-за пожара. Ранее ожидалось его обращение к гражданам страны и объявление о мерах в ответ на требования «желтых жилетов». Американский лидер Дональд Трамп предложил использовать самолеты с водой для тушения возгорания.