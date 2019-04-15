ФОТО, ВИДЕО и ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В Париже полыхает Собор Парижской Богоматери: огонь перекинулся на вторую башню собора

Журналисты телеканала BFMTV уточняют, что помимо шпиля обрушились также исторические часы собора.

Пресс-секретарь собора Парижской Богоматери Андре Фино сказал французским СМИ, что весь деревянный интерьер Нотр-Дам-де-Пари, построенного в XII веке, горит и, вероятнее всего, будет разрушен, сообщает BBC.

Горит Собор Парижской Богоматери

Нет! Нет! Нет, же! Представитель собора Андре Фено уверен, что все деревянные интерьеры собора, скорее всего, уничтожены.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил соболезнования народу Франции.

BBC: Министерство внутренних дел Франции не исключило, что спасти собор уже не удастся. Тем не менее пожарные продолжают работу. В мэрии Парижа надеются, что спасти удастся хотя бы фасад собора.

Так совпало, что собор Парижской Богоматери загорелся в первый день Страстной недели, когда католики всего мира готовятся к Пасхе уже в это воскресенье.

Ой-ой-ой! Пожарные не уверены, что смогут остановить распространение огня.

Архиепископ Парижа призывает священников звонить в колокола по всему городу, созывая на молитву на фоне пожара в Нотр-Даме, отмечает Gazeta.ru

"Медуза" со ссылкой на представителя МВД Франции сообщает: погибших и пострадавших при пожаре нет.

https://twitter.com/PariisJacotey/status/1117871170877943808

В соборе только начались работы по спасению произведений искусства. Спасут, хоть что-то?

https://www.instagram.com/p/BwSdZkdB_5u/?utm_source=ig_web_copy_link

Представитель Нотр-Дама заявил, что пожар полностью уничтожил перекрытия XIII века. "Горит все", — заключил он.

Вот, что говорит ДНР: https://twitter.com/dnrpress/status/1117848734795100162/video/1

Российский журналист-пропагандист Соловьев предлагает восстановить собор всем миром. https://twitter.com/VRSoloviev/status/1117869790771564544?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1117869790771564544&ref_url=https%3A%2F%2Fsm-news.ru%2Fsolovev-predlozhil-vosstanovit-notr-dam-de-pari-vsem-mirom-9913%2F

Как сообщил представитель Нотр-Дама, огонь не затронул сокровища собора. По его словам, они находятся в ризнице.

Новости все печальней и печальней: огонь перекинулся на вторую башню собора.

На место прибыли первые лица Франции.

Вот и мы подумали: где вертолеты? Пожарные сообщили, что тушение с воздуха может привести к обрушению собора

Гoд нaзaд aдминиcтpaция coбopa и пpeдcтaвитeли кaтoличecкoй цepкви зaявляли o плaчeвнoм cocтoянии пaмятникa apxитeктуpы и угpoзe eгo oбpушeния, пишет www.usa.one.

Вы только представьте, что в сердце у нее. Такая реакция...

Видео того момента, как шпиль рухнул((( https://twitter.com/russterh/status/1117857992995561472

https://twitter.com/LMarkon/status/1117870054538981384

На место происшествия прибыли президент и премьер-министр Франции.

А вот, что люди пишут в соцсетях https://twitter.com/InStyleRussia/status/1117870209769992192

Корреспондент французской газеты Le Monde пишет, что ситуация на месте ЧП выглядит довольно апокалиптической: набережные и прилегающие к собору улицы заполнены людьми. Вокруг густой дым, не затихают сирены экстренных служб. В то же время в близлежащих барах сидят туристы, пьют пиво и спокойно наблюдают за разрушением Нотр-Дама, сообщает Gazeta.ru.

Сообщается, что прокуратура начала расследование по факту произошедшего.

Все печальней и печальней новости. Обрушилась крыша собора Парижской Богоматери.

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1117851407644684288?ref_src=twsrc%5Etfw%22%3E15

Люди, которые наблюдают за происходящим, не могут сдержать слез.

"Очень грустно видеть, как горит частичка всех нас", - написал президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети Twitter

Языки пламени над собором до сих пор отчетливо видны. Это с учетом того, что в Париже уже стемнело. И да - 400 пожарных тушат пожар.

Фото: AFP By-line:THOMAS SAMSON

Собору Парижской Богоматери предсказали полное разрушение. "Все в огне. Несущей конструкции, одна часть которой была построена в XIX веке, а другая — в XIII веке, больше не осталось", — рассказал представитель собора Андре Фино. По его, сохранность основания собора находится под большой угрозой.

Из центра города эвакуируют людей

Обрушилась крыша собора Парижской Богоматери

Просто напомним, что Собор Парижской Богоматери — одна из главных достопримечательностей столицы Франции.

Как сообщается, в тушении пожара задействованы примерно 400 пожарных.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1117844987293487104

Президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере", что ему "страшно смотреть на огромный пожар в соборе Нотр-Дам", посоветовав пожарным действовать быстро и использовать авиацию.

Пресс-секретарь собора Парижской Богоматери Андре Фино сказал французским СМИ, что весь деревянный интерьер Нотр-Дам-де-Пари, построенного в XII веке, горит и, вероятнее всего, будет разрушен.

Корреспонденты телеканала BFMTV уточняют, что помимо шпиля обрушились также исторические часы собора.

Проживающая в Париже эстонка Моника рассказала Delfi, что узнала о пожаре в соборе Нотр-Дам из социальных сетей. Все, что она знает о пожаре на данный момент, основывается на многочисленных фотографиях и видео, которые сейчас распространяются в интернете. По ее словам, очень хорошо слышно пожарные машины и полицию, но за пределами центра города все спокойно. Моника рассказывает, что из окна ее квартиры видны столбы дыма. Ее французские друзья и молодой человек очень расстроены по поводу случившегося.

Возможной причиной пожара могли стать работы по реставрации здания.

И вот только-только собор начали тушить, как передает Reuters.

https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=244141

Как пишет Лента, Президент Франции Эммануэль Макрон написал в Твиттере, что тяжело переживает пожар в Нотр-Даме. Он также изменил свой график из-за пожара. Ранее ожидалось его обращение к гражданам страны и объявление о мерах в ответ на требования «желтых жилетов». Американский лидер Дональд Трамп предложил использовать самолеты с водой для тушения возгорания.