ФОТО, ВИДЕО и ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В Париже полыхает Собор Парижской Богоматери: уже обрушился шпиль



Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет. В 21:00 в результате пожара обрушился шпиль легендарного собора. Причины возгорания пока неизвестны, но по предварительной информации, пожар мог начаться на строительных лесах, которыми из-за реставрации закрыта часть собора.

Мэр французской столицы Анн Идальго призвала находящихся в районе места происшествия не создавать помех сотрудникам пожарной службы. Президент Франции Эмманюэль Макрон в связи с "ужасным пожаром" перенес на более поздний срок запланированное на вечер телеобращение к нации, пишет Deutsche Welle.

Причины инцидента на данный момент неизвестны, заявили представители полиции. Информация о жертвах пока не поступала. По данным пожарной службы, возгорание "потенциально связано" с реставрационными работами, которые проходили в соборе. Их стоимость оценивается в 6 млн евро, сообщает агентство AP.