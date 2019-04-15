15.04.2019, 20:32

ФОТО, ВИДЕО и ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В Париже полыхает Собор Парижской Богоматери: уже обрушился шпиль

 (56)
rus.delfi.ee
EST 93
ФОТО, ВИДЕО и ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В Париже полыхает Собор Парижской Богоматери: уже обрушился шпиль
Scanpix, AP By-line:Lori Hinant

Над главной достопримечательностью французской столицы виден огромный столб дыма и языки пламени. Заместитель мэра Парижа заявил, что шпиль здания обрушился.


Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет. В 21:00 в результате пожара обрушился шпиль легендарного собора. Причины возгорания пока неизвестны, но по предварительной информации, пожар мог начаться на строительных лесах, которыми из-за реставрации закрыта часть собора.

Мэр французской столицы Анн Идальго призвала находящихся в районе места происшествия не создавать помех сотрудникам пожарной службы. Президент Франции Эмманюэль Макрон в связи с "ужасным пожаром" перенес на более поздний срок запланированное на вечер телеобращение к нации, пишет Deutsche Welle.

Причины инцидента на данный момент неизвестны, заявили представители полиции. Информация о жертвах пока не поступала. По данным пожарной службы, возгорание "потенциально связано" с реставрационными работами, которые проходили в соборе. Их стоимость оценивается в 6 млн евро, сообщает агентство AP.

Журналисты телеканала BFMTV уточняют, что помимо шпиля обрушились также исторические часы собора.

Пресс-секретарь собора Парижской Богоматери Андре Фино сказал французским СМИ, что весь деревянный интерьер Нотр-Дам-де-Пари, построенного в XII веке, горит и, вероятнее всего, будет разрушен, сообщает BBC.

Scanpix, Stoyan Vassev/TASS
Scanpix, AP By-line:Thibault Camus
Scanpix, REUTERS By-line:JULIE CARRIAT

Горит Собор Парижской Богоматери
Возможной причиной пожара могли стать работы по реставрации здания.
И вот только-только собор начали тушить, как передает Reuters.
https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=244141
Как пишет Лента, Президент Франции Эммануэль Макрон написал в Твиттере, что тяжело переживает пожар в Нотр-Даме. Он также изменил свой график из-за пожара. Ранее ожидалось его обращение к гражданам страны и объявление о мерах в ответ на требования «желтых жилетов». Американский лидер Дональд Трамп предложил использовать самолеты с водой для тушения возгорания.

Читайте также: