ФОТО, ВИДЕО и ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В Париже полыхает Собор Парижской Богоматери: уже обрушился шпиль

Над главной достопримечательностью французской столицы виден огромный столб дыма и языки пламени. Заместитель мэра Парижа заявил, что шпиль здания обрушился.
Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет. В 21:00 в результате пожара обрушился шпиль легендарного собора. Причины возгорания пока неизвестны, но по предварительной информации, пожар мог начаться на строительных лесах, которыми из-за реставрации закрыта часть собора.
Мэр французской столицы Анн Идальго призвала находящихся в районе места происшествия не создавать помех сотрудникам пожарной службы. Президент Франции Эмманюэль Макрон в связи с "ужасным пожаром" перенес на более поздний срок запланированное на вечер телеобращение к нации, пишет Deutsche Welle.
Причины инцидента на данный момент неизвестны, заявили представители полиции. Информация о жертвах пока не поступала. По данным пожарной службы, возгорание "потенциально связано" с реставрационными работами, которые проходили в соборе. Их стоимость оценивается в 6 млн евро, сообщает агентство AP.
Журналисты телеканала BFMTV уточняют, что помимо шпиля обрушились также исторические часы собора.
Пресс-секретарь собора Парижской Богоматери Андре Фино сказал французским СМИ, что весь деревянный интерьер Нотр-Дам-де-Пари, построенного в XII веке, горит и, вероятнее всего, будет разрушен, сообщает BBC.
Возможной причиной пожара могли стать работы по реставрации здания.
И вот только-только собор начали тушить, как передает Reuters.
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Как пишет Лента, Президент Франции Эммануэль Макрон написал в Твиттере, что тяжело переживает пожар в Нотр-Даме. Он также изменил свой график из-за пожара. Ранее ожидалось его обращение к гражданам страны и объявление о мерах в ответ на требования «желтых жилетов». Американский лидер Дональд Трамп предложил использовать самолеты с водой для тушения возгорания.