ФОТО | Вильнюс снова удивил. В центре литовской столицы установили чудо-елку
Последние несколько лет Вильнюс удивляет весь мир своей необычной рождественской елкой. Так случилось и в этом году.
Последние несколько лет Вильнюс удивляет весь мир своей необычной рождественской елкой. Так случилось и в этом году.
Еще в конце ноября на Кафедральной площади Вильнюса зажгли огни на главной рождественской елке страны. В этом году она напоминает сюрреалистическую картину, привлекая своими трансформациями и необычным сюрпризом. Если присмотреться и соединить выдвигающиеся из центральной части четырехугольники, получится еще одна елка.
“Идею этой елки я вынашивал несколько лет, она лишь ждала подходящего момента. Этот год своими трансформациями напоминает сюрреализм. В результате появилось желание изменить форму рождественской елки и создать непредсказуемую, современную инсталляцию. В этом году елка отличается от своих предшественниц — она трансформируется, выходит за свои пределы”, — сказал автор елки Доминикас Концявичюс.
Рождественская елка на Кафедральной площади — современная красочная композиция шириной 26 м и высотой 24 м. Металлическую конструкцию украсили 6000 еловых лап и почти 4 км гирлянд, 800 шт. серебристых елочных игрушек и 150 кв м зеркал.
25 специалистов из разных сфер полгода разрабатывали технические решения для осуществления задумки. Монтаж конструкций занял около 2 недель, в нем участвовали 10 человек.
“Сюрреалистичная елка — как раз кстати, ведь когда реальность становится колючей и сложной, спасение кроется в творчестве, воображении. Давайте отмечать в этом году Рождество, посвящая его открытиям и познанию. Когда не можешь пригласить на свидание в город, пригласи город на свидание!“ — сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
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