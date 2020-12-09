ФОТО | Вильнюс снова удивил. В центре литовской столицы установили чудо-елку

Еще в конце ноября на Кафедральной площади Вильнюса зажгли огни на главной рождественской елке страны. В этом году она напоминает сюрреалистическую картину, привлекая своими трансформациями и необычным сюрпризом. Если присмотреться и соединить выдвигающиеся из центральной части четырехугольники, получится еще одна елка.

“Идею этой елки я вынашивал несколько лет, она лишь ждала подходящего момента. Этот год своими трансформациями напоминает сюрреализм. В результате появилось желание изменить форму рождественской елки и создать непредсказуемую, современную инсталляцию. В этом году елка отличается от своих предшественниц — она трансформируется, выходит за свои пределы”, — сказал автор елки Доминикас Концявичюс.

Рождественская елка на Кафедральной площади — современная красочная композиция шириной 26 м и высотой 24 м. Металлическую конструкцию украсили 6000 еловых лап и почти 4 км гирлянд, 800 шт. серебристых елочных игрушек и 150 кв м зеркал.