ФОТО | Вильнюсцы потрясены: в центре столицы появилась елка и рождественский городок(1)
Во вторник вильнюсцы не могли поверить своим глазам: еще даже не середина октября, а у Ратуши ставят елку и рождественский городок. Однако, как выяснилось все это — всего лишь декорации для съемок рекламы.
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