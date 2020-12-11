ФОТО | Возвращение "высокой воды": Венецию снова затопило
Венеция вновь оказалась во власти стихии, на этот раз – из-за ошибки в прогнозах. Затоплены многие улицы и площади, магазины и рестораны, церкви и старинные дома.
Венеция вновь оказалась во власти стихии, на этот раз – из-за ошибки в прогнозах. Затоплены многие улицы и площади, магазины и рестораны, церкви и старинные дома.
Помня страшное наводнение прошлого года, когда вода поднялась до критической отметки в 187 см и затопила весь исторический центр, власти города решили ввести в использование систему дамб Mose: когда в результате прилива уровень воды поднимается выше 1,3 метра, в Венецианской лагуне поднимаются 78 защитных дамб, которые не пропускают воду в город.
Систему впервые испытали летом 2020 года. В начале декабря синоптики предупреждали, что ожидается очередной подъем уровня воды, но, по их данным, прилив должен был быть не более 1,2 метров. Учитывая эту информацию, власти решили не поднимать шлюзы. Однако уже через несколько дней уровень воды в Венецианской лагуне поднялся настолько, что затопило площадь Святого Марка и прилегающие улицы. Пострадали многие исторические здания, магазины и рестораны.
Ожидается, что к выходным уровень воды поднимется до 145 сантиметров, по некоторым улицам жители уже передвигаются на лодках.
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