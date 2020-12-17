ФОТО | Впервые в Эстонии можно посетить рождественский парк развлечений под открытым небом

“По сути, это аналогичное мероприятие, подобное тому, что было на Ратушной площади, только акцент делается не на рынке, а на каруселях”, — объяснил Лаури Вийкна, почему он решил установить аттракционы.

“Могло бы быть и лучше”, — отвечает бизнесмен на вопрос, много ли людей приходят покататься на аттракционах в нашу дождливую зиму. “На неделе народа мало, на выходных становится больше”, — добавляет он.

Рождественская деревня будет работать до 10 января. Праздничную атмосферу создают многочисленные аттракционы, музыка и иллюминация.