ФОТО | Впервые в Эстонии можно посетить рождественский парк развлечений под открытым небом(3)
Предприниматель в сфере развлечений Лаури Вийкна создал на парковке центра Nautica рождественскую страну. Но, к сожалению, большой популярностью среди местных жителей она не пользуется, пишет Kroonika.
Дом Михаила Горбачева в Германии: как он выглядит
Как легко очистить посуду от нагара и старого жира
МАЗ выпустил неожиданный для российского рынка грузовик
Последние слова умирающего от коронавируса медика