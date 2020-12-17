17.12.2020, 07:00

ФОТО | Впервые в Эстонии можно посетить рождественский парк развлечений под открытым небом

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Nautioca jõulumaa, Tivoli
Nautioca jõulumaa, TivoliFoto: Ilmar Saabas

Предприниматель в сфере развлечений Лаури Вийкна создал на парковке центра Nautica рождественскую страну. Но, к сожалению, большой популярностью среди местных жителей она не пользуется, пишет Kroonika.

“По сути, это аналогичное мероприятие, подобное тому, что было на Ратушной площади, только акцент делается не на рынке, а на каруселях”, — объяснил Лаури Вийкна, почему он решил установить аттракционы.

“Могло бы быть и лучше”, — отвечает бизнесмен на вопрос, много ли людей приходят покататься на аттракционах в нашу дождливую зиму. “На неделе народа мало, на выходных становится больше”, — добавляет он.

Рождественская деревня будет работать до 10 января. Праздничную атмосферу создают многочисленные аттракционы, музыка и иллюминация.

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