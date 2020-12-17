ФОТО | Впервые в Эстонии можно посетить рождественский парк развлечений под открытым небом(1)
Предприниматель в сфере развлечений Лаури Вийкна создал на парковке центра Nautica рождественскую страну. Но, к сожалению, большой популярностью среди местных жителей она не пользуется, пишет Kroonika.
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