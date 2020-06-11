ФОТО | Врата в преисподнюю: Хельмеские пещеры — самые впечатляющие старые гроты в Эстонии

Рыцарский замок Хельме когда-то имел важное стратегическое значение, поскольку располагался на холме вблизи дорог, ведущих из латвийского Цесиса в Валгу, Вильянди и Пярну. Построили замок еще в первой половине XIV века, и он чудесным образом пережил Ливонскую войну, ставшую концом Ливонского ордена, и шведско-польские войны 1600-1620 годов, опустошившие большинство районов южной Эстонии.

Во времена правления Стефана Батория крепость принадлежала братьям Станиславу и Петру Нонхарду. А в 1624 году король Швеции Густав II Адольф подарил крепость с окружающими имениями графу Якобу де ла Гарди, исполняющему обязанности генерал-губернатора Ливонии. Замок был разрушен в 1658 году во время русско-шведской войны: у шведов не было сил защищать замок, они взорвали крепость и отступили.

Хельмеские же пещеры, которые старожилы называют не иначе как Преисподней, расположены к северу от замка и, как считается, частенько использовались древними жителями Эстонии в качестве убежища во время тяжелых времен.