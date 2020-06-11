ФОТО | Врата в преисподнюю: Хельмеские пещеры — самые впечатляющие старые гроты в Эстонии(4)
В маленькой Эстонии спрятано много чудес. Стоит только съехать с основной трассы, как обязательно наткнетесь на какой-нибудь замок или уютное кафе, на камень-валун или святилище древних эстонцев, на огромный дуб, обнять который в силу только 10 туристам, или ажурное деревянное здание железнодорожного вокзала. А слышали ли вы когда-нибудь о Моисеевой церкви и Хельмеских пещерах, расположенных на самом юге Эстонии?
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