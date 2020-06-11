11.06.2020, 10:05

ФОТО | Врата в преисподнюю: Хельмеские пещеры — самые впечатляющие старые гроты в Эстонии


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ФОТО | Врата в преисподнюю: Хельмеские пещеры — самые впечатляющие старые гроты в Эстонии
flickr.com, katrinpriilaht

В маленькой Эстонии спрятано много чудес. Стоит только съехать с основной трассы, как обязательно наткнетесь на какой-нибудь замок или уютное кафе, на камень-валун или святилище древних эстонцев, на огромный дуб, обнять который в силу только 10 туристам, или ажурное деревянное здание железнодорожного вокзала. А слышали ли вы когда-нибудь о Моисеевой церкви и Хельмеских пещерах, расположенных на самом юге Эстонии?

Рыцарский замок Хельме когда-то имел важное стратегическое значение, поскольку располагался на холме вблизи дорог, ведущих из латвийского Цесиса в Валгу, Вильянди и Пярну. Построили замок еще в первой половине XIV века, и он чудесным образом пережил Ливонскую войну, ставшую концом Ливонского ордена, и шведско-польские войны 1600-1620 годов, опустошившие большинство районов южной Эстонии.

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Во времена правления Стефана Батория крепость принадлежала братьям Станиславу и Петру Нонхарду. А в 1624 году король Швеции Густав II Адольф подарил крепость с окружающими имениями графу Якобу де ла Гарди, исполняющему обязанности генерал-губернатора Ливонии. Замок был разрушен в 1658 году во время русско-шведской войны: у шведов не было сил защищать замок, они взорвали крепость и отступили.

Хельмеские же пещеры, которые старожилы называют не иначе как Преисподней, расположены к северу от замка и, как считается, частенько использовались древними жителями Эстонии в качестве убежища во время тяжелых времен.

Пещеры появились благодаря родникам, но были расширены людьми. Когда-то сеть пещер состояла из семи соединенных проходами гротов, самым крупным из которых была Моисеева церковь. Сейчас, к сожалению, попасть можно лишь в самые первые из них. Зато осенью в них собираются на зимовку разнообразные мотыльки, насекомые и даже летающие мыши.

Кстати, всего в 30 минутах езды на машине от Хельме расположен замок Сангасте, который, как считается, был построен по образу и подобию Виндзорского дворца в Англии. Подробнее о замке Сангасте и невероятной истории ржаного графа можно почитать ЗДЕСЬ.

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