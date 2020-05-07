ФОТО | Яблоку негде упасть: туристические места Венеции и Барселоны вновь переполнены людьми

Как только туризму будет позволено — он быстро “отыграет” потери. Это показал пример Италии и Испании, а также США и Австралии, которые на днях лишь совсем немного ослабили “коронавирусные” запреты, а в итоге набережные и площади снова моментально заполнились народом — пока в основном местными жителями, однако, вероятно, как только власти в какой-то мере разрешат перемещения, к ним добавятся и туристы.
В Италии, где жесткий карантин длился шесть недель, людям снова разрешили покидать свои дома и ездить на работу. В итоге общественный транспорт и площади заполнены народом, сообщает TourProm.
В Испании также разрешили выход из дома и одиночные занятия спортом. В итоге в Барселоне набережная вновь наполнена народом. В Малаге местные жители также занимаются йогой и катаются на велосипедах. При этом пляжи пока закрыты, что не мешает большому количеству народа туда стекаться.
Также люди активно выходят на пляжи Флориды — которая “приоткрыла” карантин, несмотря на все темпы роста заболеваемости — и Австралии, которая карантин сняла, пользуясь тем, что случаи коронавируса фактически прекратились.
Что интересно — людей также собирают акции протеста “пострадавших” от коронавируса. Например, владельцы магазинов в Венеции собрались вместе для проведения флешмоба, требуя от правительства позволить магазинам открыться раньше, чем планировалось.
При этом ученые старательно высказывают пессимистичные прогнозы. По их оценкам ослабление карантина может привести к повторному, а то и более опасному всплеску эпидемии.
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