ФОТО | Замуровали, демоны! Зажатое между скал небольшое французское поместье

Это миниатюрное поместье Caster Meur, известное cреди местных жителей как “Дом между скал” (La Maison du Gouffre), было построено почти 160 лет назад.

Почему его первый владелец решил возвести свой дом именно в этом узком проходе, сказать трудно. Возможно, так он пытался сэкономить на доковых стенках для собственного дома, а, возможно, посчитал, что скалы станут дополнительной защитой от сильных штормов, которые на этом побережье не редкость.

Кроме того, можно сказать, что домику повезло — его никогда не пытались продать и он до сих пор принадлежит прямым потомкам самого первого владельца поместья. Раньше в него даже пускали посетителей — посмотреть на это странное сооружение изнутри.

Но однажды, во время осмотра здания, туристы умудрились повредить перекрытия на крыше, и нынешняя владелица домика добилась того, что домик признали частной собственностью, и закрыла в него доступ для посетителей.