ФОТО | Завораживающая красота: как собирают лотосы во Вьетнаме

Традиционно на вьетнамских озерах и искусственно созданных для этого водоемах выращивают сотни лотосов. Собирают их ранним утром в период с мая по конец июля. Сборщики лотосов передвигаются по водоему на плоских каноэ и аккуратно срезают не полностью раскрывшиеся цветы. Затем на берегу начинается отделение пестиковой части от лепестков (нитевидные желтые тычинки остаются), это те самые части, где сконцентрирован весь аромат лотоса.

Собранные лотосы используют в медицине, парфюмерии, косметологии и в качестве добавки к чаю.