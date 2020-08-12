ФОТОРЕПОРТАЖ | Как в Сетомаа в день Параскевы Пятницы на кладбище пироги ели и водку пили

Обычно в день Святой Параскевы Пятницы в Саатсе проводится праздничная служба, затем проходит крестный ход вокруг церкви, а после все расходятся по могилам своих умерших родственников, захороненных на церковном кладбище. Считается, что таким образом вся семья может воссоединиться и живут помянут умерших. При этом родственники не просто собираются на кладбище, но и обязательно устраивают небольшие застолья. Так было годами, так должно было произойти и в этом июле. Но вмешался коронавирус.

Современная церковь: в нынешних условиях церковь разрешает снимать службу на телефон, чтобы те, кто физически не может присутствовать на церковной службе, мог духовно ее прочувствовать. Foto: Jassu Hertsmann



Самый главный праздник сето, как и положено, в этом году тоже начался в 9 утра. Но из-за боязни распространения опасной инфекции было решено ограничиться собранием на церковном дворе, а не в самой маленьком храме. Отменили и крестный ход, во время которого Саатсескую церковь всегда обходили с иконой Параскевы и чудотворным крестом. Многие даже старались пролезть под иконой во время крестного хода, другие же просто целовали икону - и именно из-за этого решили отказаться от этой славной традиции во избежания распространения коронавируса.