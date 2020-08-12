12.08.2020, 07:00

ФОТОРЕПОРТАЖ | Как в Сетомаа в день Параскевы Пятницы на кладбище пироги ели и водку пили


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На кладбище всегда пьют за умерших. На могилу ставят рюмку водки и всегда оставляют немного еды для усопших родственников.
На кладбище всегда пьют за умерших. На могилу ставят рюмку водки и всегда оставляют немного еды для усопших родственников.Foto: Jassu Hertsmann

В этом году день Параскевы Пятницы прошел в условиях вынужденных ограничений, введенных из-за коронавируса. Однако это совсем не означало, что жители Сетомаа откажутся от традиционной трапезы на местных кладбищах, пишет Eesti Ekspress.

Даже сами сето, проживающие на территории нулка (района) Саатсе, не могут вспомнить, когда в последний раз нарушались традиции самого почитаемого здесь престольного праздника - дня Параскевы Пятницы. Ежегодно в последнюю пятницу июля жители близлежащих деревень и поселков, а также их многочисленная родня собираются в православной Саатсеской церкви, построенной еще в 1801 году и освященной в честь Святой мученицы Параскевы. Само слово "Параскева" происходит от греческого "приготовление к субботе" или "пятница". Христианская великомученица Параскева родилась в годы царствования императора Диоклетиана в городе Иконий (сегодня в Турции) в семье богатого сенатора, но уже в ранней юности посвятила себя аскетической жизни. За веру свою святая Параскева была схвачена, претерпела жестокие мучения и была обезглавлена. Ее считают покровительницей торговли и брака.

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Обычно в день Святой Параскевы Пятницы в Саатсе проводится праздничная служба, затем проходит крестный ход вокруг церкви, а после все расходятся по могилам своих умерших родственников, захороненных на церковном кладбище. Считается, что таким образом вся семья может воссоединиться и живут помянут умерших. При этом родственники не просто собираются на кладбище, но и обязательно устраивают небольшие застолья. Так было годами, так должно было произойти и в этом июле. Но вмешался коронавирус.

Современная церковь: в нынешних условиях церковь разрешает снимать службу на телефон, чтобы те, кто физически не может присутствовать на церковной службе, мог духовно ее прочувствовать. Foto: Jassu Hertsmann


Самый главный праздник сето, как и положено, в этом году тоже начался в 9 утра. Но из-за боязни распространения опасной инфекции было решено ограничиться собранием на церковном дворе, а не в самой маленьком храме. Отменили и крестный ход, во время которого Саатсескую церковь всегда обходили с иконой Параскевы и чудотворным крестом. Многие даже старались пролезть под иконой во время крестного хода, другие же просто целовали икону - и именно из-за этого решили отказаться от этой славной традиции во избежания распространения коронавируса.


По сравнению с прошлыми годами на этот раз в праздновании Дня Параскевы Пятницы приняло участие довольно мало людей. Дело в том, что из-за закрытых границ в Сетомаа не смогли приехать многие жители Печорского района России.

По словам гида Института народности сето Хелен Кюлвику, эстонско-российская граница, проходящая через Сетомаа, исторически разделяла общину, и по сей день для многих сето, живущих на российской стороне, довольно сложно добраться до могил своих родственников, захороненных на территории Эстонии. По оценкам Хелен Кюлвику, это касается около четверти захоронений на кладбище Саатсе. Но, в свою очередь, эстонские сето не могут просто так приехать в Печорский монастырь, в одной из пещер которого, как гласит древняя легенда, покоится король сето Пеко. В обоих случаях нужно оформлять визу. Поэтому сами сето шутят, что в этом плане в самом выгодном положении находятся обладатели "серых" паспортов, кому разрешено в любой момент пересечь границу Европейского союза и России без каких-либо виз.

Песня Леэло: „LEELOGA OM NII: MÕNIKORD TULÕ, TEINEKORD JÄLLE EI TULÕ“. Foto: Jassu Hertsmann

Надо - значит надо!

Во всем остальном праздник Параскевы Пятницы прошел также, как и в прошлом году: после службы на церковном дворе люди семьями разошлись по могилам своих умерших родственников. Разложили еду, разлили по стаканчикам напитки и дружно стали есть. Позже за церковным садом провели кирмас - традиционное народное гулянье, во время которого все поют и танцуют, а потом расходятся по домам. Завершились празднования вечером, когда все вновь собрались в Народном доме.

Когда церковная служба закончилась, все сходили на кладбище, можно потанцевать и повеселиться. Foto: Jassu Hertsmann

По данным 2019 года, в Саатсе проживают всего 66 человек, но на праздник Параскевы Пятницы гости съезжаются со всей Эстонии. Многим кажется, что при сегодняшнем отношении молодежи к религии, на таких мероприятиях редко можно встретить молодых людей. Но в Саатсе их всегда много! 23-летняя Дорис считает, что это не просто праздничная дата, день Параскевы Пятницы - это праздник воссоединения семьи.

"Конечно, после окончания гимназии многие разъезжаются, но на Параскеву Пятницу все всегда приезжают домой. Это традиция - если кого-то давно не видел, то обязательно встретишь в этот день на кладбище. Очень многие мои друзья и знакомые родом из этих мест", - рассказывает она.

Хелен Кюлвик добавила, что сето так воспитывают, надо - значит надо. "Вы же не спрашиваете у детей, хотят ли они пойти в школу. Они просто идут и все". Традиции здесь настолько сильны и священны, что даже коронавирус не может их отменить.

Саатсеская церковь Саатсе была построена в 1801 году. Этот приход был смешанным – в него входили как сету, так и русские. Foto: Jassu Hertsmann


Выступает мужской хор "Liinatsuraq" Foto: Jassu Hertsmann


Эстонско-российская граница, проходящая через Сетомаа, исторически разделяла общину сето. Foto: Jassu Hertsmann


Когда церковная служба закончилась, священника зовут на каждую могилу и предлагают всевозможные угощения Foto: Jassu Hertsmann


Päätnitsapäiv Setomaal Foto: Jassu Hertsmann


Päätnitsapäiv Setomaal Foto: Jassu Hertsmann


Päätnitsapäiv Setomaal Foto: Jassu Hertsmann


Päätnitsapäiv Setomaal Foto: Jassu Hertsmann
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