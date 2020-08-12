ФОТОРЕПОРТАЖ | Как в Сетомаа в день Параскевы Пятницы на кладбище пироги ели и водку пили

По сравнению с прошлыми годами на этот раз в праздновании Дня Параскевы Пятницы приняло участие довольно мало людей. Дело в том, что из-за закрытых границ в Сетомаа не смогли приехать многие жители Печорского района России.
По словам гида Института народности сето Хелен Кюлвику, эстонско-российская граница, проходящая через Сетомаа, исторически разделяла общину, и по сей день для многих сето, живущих на российской стороне, довольно сложно добраться до могил своих родственников, захороненных на территории Эстонии. По оценкам Хелен Кюлвику, это касается около четверти захоронений на кладбище Саатсе. Но, в свою очередь, эстонские сето не могут просто так приехать в Печорский монастырь, в одной из пещер которого, как гласит древняя легенда, покоится король сето Пеко. В обоих случаях нужно оформлять визу. Поэтому сами сето шутят, что в этом плане в самом выгодном положении находятся обладатели "серых" паспортов, кому разрешено в любой момент пересечь границу Европейского союза и России без каких-либо виз.
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