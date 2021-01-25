Франция будет требовать отрицательный тест на COVID-19 для въезжающих из всех стран ЕС

Тест нужно сдать не ранее чем за 72 часа до поездки. Контроль за соблюдением правил будет осуществляться как в аэропортах, так и в портах. Требование вступило в силу с 24 января. Сообщается, что нововведение не распространяется на водителей грузовиков и людей, работающих в приграничных районах.

Въезжающие во Францию из не европейских стран должны не только сдать тест на COVID-19, но и оставаться в течение семи дней на карантине на территории страны.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации во Франции введен комендантский час с 6 вечера до 6 утра.

За время пандемии коронавируса, по последним данным, во Франции было зафиксировано почти 3 млн случаев заражения COVID-19. Страна занимает шестое место в мире по числу заражений. От последствий заражения вирусом умерли почти 72 тысяч человек.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!