Франция будет требовать отрицательный тест на COVID-19 для въезжающих из всех стран ЕС
Въезжающим во Францию из стран ЕС будет необходимо предварительно сдать тест на наличие коронавируса COVID-19.
Въезжающим во Францию из стран ЕС будет необходимо предварительно сдать тест на наличие коронавируса COVID-19.
Тест нужно сдать не ранее чем за 72 часа до поездки. Контроль за соблюдением правил будет осуществляться как в аэропортах, так и в портах. Требование вступило в силу с 24 января. Сообщается, что нововведение не распространяется на водителей грузовиков и людей, работающих в приграничных районах.
Въезжающие во Францию из не европейских стран должны не только сдать тест на COVID-19, но и оставаться в течение семи дней на карантине на территории страны.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации во Франции введен комендантский час с 6 вечера до 6 утра.
За время пандемии коронавируса, по последним данным, во Франции было зафиксировано почти 3 млн случаев заражения COVID-19. Страна занимает шестое место в мире по числу заражений. От последствий заражения вирусом умерли почти 72 тысяч человек.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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