Франция возвращается к нормальной жизни: 25 июня для туристов открывается Эйфелева башня
Одна из главных достопримечательностей Парижа — Эйфелева башня — возобновит работу с 25 июня.
Одна из главных достопримечательностей Парижа — Эйфелева башня — возобновит работу с 25 июня.
Однако посетителям и сотрудникам достопримечательности необходимо соблюдать строгие меры, направленные на сохранение здоровья. Отмечается, что во время визита использование маски является обязательным. Кроме того, будет установлено определенное ограничение на количество посетителей. В помещениях башни ежедневно будет проводиться уборка и дезинфекция.
La Sete отмечает, что сначала будет разрешено подниматься только по ступенькам и не выше второго этажа. Для того чтобы избежать пересечения большого количества посетителей, перемещение по достопримечательности будет проводиться по специально разработанному маршруту.
По данным газеты, посетителям рекомендуют приобретать билеты онлайн.
Сообщается, что в скором времени будут введены в эксплуатацию лифты. При этом отмечается, что не будет разрешено подниматься на третий этаж — вершину башни. Лифты между вторым и третьим этажами являются небольшими по площади, поэтому реорганизация их работы в период пандемии COVID-19 представляет определенные сложности.
В компании отметили, что третий этаж может открыться “в течение лета”.
Эйфелева башня закрылась для посещений в середине марта в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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