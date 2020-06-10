Франция возвращается к нормальной жизни: 25 июня для туристов открывается Эйфелева башня

Однако посетителям и сотрудникам достопримечательности необходимо соблюдать строгие меры, направленные на сохранение здоровья. Отмечается, что во время визита использование маски является обязательным. Кроме того, будет установлено определенное ограничение на количество посетителей. В помещениях башни ежедневно будет проводиться уборка и дезинфекция.

La Sete отмечает, что сначала будет разрешено подниматься только по ступенькам и не выше второго этажа. Для того чтобы избежать пересечения большого количества посетителей, перемещение по достопримечательности будет проводиться по специально разработанному маршруту.

По данным газеты, посетителям рекомендуют приобретать билеты онлайн.

Сообщается, что в скором времени будут введены в эксплуатацию лифты. При этом отмечается, что не будет разрешено подниматься на третий этаж — вершину башни. Лифты между вторым и третьим этажами являются небольшими по площади, поэтому реорганизация их работы в период пандемии COVID-19 представляет определенные сложности.