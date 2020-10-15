Франция вводит комендантский час в Париже и других городах

С 17 октября власти Франции вводят комендантский час в Париже и в нескольких других городах, где наблюдается высокий уровень распространения коронавируса.
С 17 октября комендантский час будет действовать в столичном регионе Франции, а также в Лилле, Марселе, Гренобле, Лионе, Руане, Сент-Этьене, Тулузе и Монпелье. Ограничения вводятся как минимум на четыре недели и будут действовать с 21:00 до 06:00 часов.
“Мы решили ввести комендантский час в столичном регионе и ряде других крупных городов”, — отметил президент Франции Эммануэль Макрон.
Отмечается, что полного запрета на выход из дома не будет, однако будут введены определенные ограничения. Например, в городах, где будет действовать комендантский час, с 21:00 будут закрыты все рестораны и театры, сообщает ТАСС. За нарушение комендантского часа предусмотрен штраф в размере 135 евро, за повторное нарушение — 1500 евро.
Общественный транспорт, тем не менее, продолжит работать, для того чтобы люди, работающие в ночное время, рано утром или поздно вечером, могли передвигаться. Не будет ограничений и на поездки между отдельными регионами. Закрывать школы, магазины и социальные учреждения пока не планируется.
“Мы не потеряли контроль. Мы находимся в ситуации, которая вызывает беспокойство, но мы не бездействуем и не паникуем”, — сказал Макрон.
Франция находится на десятом месте в мире по количеству заразившихся коронавирусом — в стране выявлено более 840 тыс. случаев заражения COVID-19, умерли более 33 тыс. человек. После весенней вспышки эпидемии, когда на максимуме было выявлено за сутки 16 тыс. заболевших, на несколько месяцев заболеваемость в стране пошла на спад. Однако с июля число выявляемых больных вновь начало увеличиваться, пишет News.mail.ru.
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