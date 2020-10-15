Франция вводит комендантский час в Париже и других городах

С 17 октября комендантский час будет действовать в столичном регионе Франции, а также в Лилле, Марселе, Гренобле, Лионе, Руане, Сент-Этьене, Тулузе и Монпелье. Ограничения вводятся как минимум на четыре недели и будут действовать с 21:00 до 06:00 часов.

“Мы решили ввести комендантский час в столичном регионе и ряде других крупных городов”, — отметил президент Франции Эммануэль Макрон.

Отмечается, что полного запрета на выход из дома не будет, однако будут введены определенные ограничения. Например, в городах, где будет действовать комендантский час, с 21:00 будут закрыты все рестораны и театры, сообщает ТАСС. За нарушение комендантского часа предусмотрен штраф в размере 135 евро, за повторное нарушение — 1500 евро.

Общественный транспорт, тем не менее, продолжит работать, для того чтобы люди, работающие в ночное время, рано утром или поздно вечером, могли передвигаться. Не будет ограничений и на поездки между отдельными регионами. Закрывать школы, магазины и социальные учреждения пока не планируется.