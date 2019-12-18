Галерея | А вы уже были? На Певческом поле проходит фестиваль фонарей

Впервые проходящий в Эстонии крупнейший азиатский фестиваль фонарей посетили уже более 10 000 человек — местных жителей и туристов. Световые инсталляции можно увидеть на таллиннском Певческом поле до 12 января: каждые пятницу, субботу и воскресенье, а также во время праздников.
Для фестиваля фонарей на Певческом поле установлены собранные вручную световые скульптуры. Гостей фестиваля также ждут представления китайских артистов, рождественский рынок и фуд-корт с восточной кухней.
“Фестиваль света проходит под открытым небом, но скульптуры не подвержены воздействию погодных условий. Мы открыты в любую погоду! Это, действительно, волшебное место, которое я рекомендую непременно посетить в предстоящие праздники с семьей и друзьями”, — сказал организатор фестиваля в Эстонии Яанус Егорова, исполнительный директор Event Masters OÜ.
Истоки фестиваля фонарей берут начало еще 2000 лет назад, во времена династий Минь и Хань, когда буддистские монахи начали зажигать в храмах лампы в честь Будды. Эту традицию переняли тогдашние китайские правители, которые также стали зажигать лампы на дворцах и храмах. Происхождение фестиваля связывается и с древним ритуалом, который, как считалось, помогал преодолеть зимнюю тьму и усталость с помощью света.
“В Китае фонари являются символом надежды, а сам фестиваль фонарей традиционно ассоциируется с празднованием китайского нового года. За годы из фонарей было изготовлено множество самых различных шелковых предметов, которые высоко ценятся и за пределами Китая. Фестиваль фонарей также тепло принят в Эстонии и дарит радость открытия все большему числу здешних посетителей”, — добавил Егоров.
Что больше всего нравится на фестивале жителям Эстонии?
- Внимание гостей приковывает 40-метровый светящийся дракон. Столетиями в Китае считается, что дракон приносит счастье, мудрость и даже оберегает от болезней. Поэтому празднование нового года без дракона просто немыслимо. На фестивале также можно увидеть танцующего и двигающегося среди публики дракона.
- Здесь можно посмотреть на множество представителей царства животных. На фестивале представлены играющие панды и огромные слоны. Рядом с ними обращают на себя внимание розовые фламинго, пингвины, гигантские лягушки и насекомые с музыкальными инструментами. Многих посетителей также поражает движущаяся голова реалистично выглядящего массивного динозавра.
- Одним из любимых аттракционов среди жителей Эстонии стал световой туннель, в котором невозможно не сфотографироваться.
- Радуют гостей и другие тематические скульптуры — например, можно посетить полный ярких огней конфетный домик, полюбоваться на обитателей подводного мира и волшебного павлина.
- К удивлению многих, на фестивале открыта ярмарка с китайскими изделиями ручной работы. Кроме того, здесь можно насладиться выступлениями китайских актеров и танцоров, а также отведать блюда восточной кухни — открыт специальный фуд-корт. Детей порадует Дед Мороз.
Крупнейший азиатский фестиваль фонарей впервые пройдет в Эстонии на таллиннском Певческом поле с 6.12.2019 по 12.01.2020. Фестиваль открыт для посетителей с пятницы по воскресенье, а также 25.12, 26.12, 31.12 и 1.01 с 16:00 до 22:00. Билеты стоят от 11 до 13 евро и продаются в Piletilevi, а также на сайте фестиваля https://aasialaternafestival.ee/. В Эстонии фестиваль организовала компания Event Masters в сотрудничестве с литовской мызой Пакруойис и китайской организацией Haitian Lantern.
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