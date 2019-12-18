Галерея | А вы уже были? На Певческом поле проходит фестиваль фонарей

Для фестиваля фонарей на Певческом поле установлены собранные вручную световые скульптуры. Гостей фестиваля также ждут представления китайских артистов, рождественский рынок и фуд-корт с восточной кухней.

“Фестиваль света проходит под открытым небом, но скульптуры не подвержены воздействию погодных условий. Мы открыты в любую погоду! Это, действительно, волшебное место, которое я рекомендую непременно посетить в предстоящие праздники с семьей и друзьями”, — сказал организатор фестиваля в Эстонии Яанус Егорова, исполнительный директор Event Masters OÜ.

Истоки фестиваля фонарей берут начало еще 2000 лет назад, во времена династий Минь и Хань, когда буддистские монахи начали зажигать в храмах лампы в честь Будды. Эту традицию переняли тогдашние китайские правители, которые также стали зажигать лампы на дворцах и храмах. Происхождение фестиваля связывается и с древним ритуалом, который, как считалось, помогал преодолеть зимнюю тьму и усталость с помощью света.