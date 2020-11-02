ГАЛЕРЕЯ | День поминовения усопших: откройте для себя самые интересные кладбища Таллинна

Метсакальмисту — кладбище естественного вида, и требования к его оформлению предполагают запрет на установку мемориалов и могильных оград. Первоначально требованием к мемориальной плите был размер 80 на 60 см, но позднее стандарт длины камня увеличили до 1,5 м.
Первым на Лесном кладбище был захоронен в 1933 году писатель и драматург Эдуард Вильде.
На кладбище выделены территории национальному Театральному и Спортивному союзу, союзам композиторов, писателей, художников, журналистов, врачей, архитекторов, обществу Memento, ветеранам Освободительной и Финской войны, учёным и многим другим. Среди захороненных: Константин Пятс, Леннарт Мери, Георг Отс, Раймонд Валгре, Яак Йоала, Юхан Смуули, Антон Хансен Таммсааре, Лембит Ульфсак и другие.
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