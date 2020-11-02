02.11.2020, 15:45

ГАЛЕРЕЯ | День поминовения усопших: откройте для себя самые интересные кладбища Таллинна


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SurnuaiadFoto: Thea Karin

Отмечаемый сегодня День поминовения усопших (Hingedepäev) - идеальное время, чтобы поразмышлять о былых временах, вспомнить о своих родственниках, ушедших в мир иной и прогуляться по кладбищу.

Впервые День всех усопших стали отмечать в храмах бенедиктинского аббатства во Франции еще в X веке, а позже традиция распространилась повсеместно на всю католическую церковь. С теологической точки зрения этот день связан с чистилищем, где проходят очищение умершие, получающие поддержку от живущих через молитву, пост и подаяние.

В наше время в этот день принято ходить на кладбища, украшать могилы умерших родственников живыми осенними цветами, зажигать свечи как символ света души и вечного огня. В Европе этот праздник носит общее название Festum Omnium Sanctorum.

Старейшим из действующих таллиннских кладбищ считается кладбище Сиселинна, основанное в 1772 году после изданного императрицей Екатериной II указа, запрещавшего захоронения в церквях и вблизи них. Его территория состоит из двух частей, возникших в разное время: бывшее православное кладбище, основанное в 1775 году и известное как кладбище Александра Невского, и основанное спустя несколько десятилетий лютеранское кладбище Вана-Каарли.

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В 1856 году на средства таллинских купцов Александра Ермакова и Ивана Германова на кладбище была построена каменная церковь во имя Александра Невского. Церковь была разрушена 9 марта 1944 года при бомбардировке советской авиации.

В течение более чем 200 лет на нем нашли место вечного упокоения десятки тысяч людей, среди которых много исторических личностей. Среди них поэт Игорь Северянин, эстонский государственный деятель Яан Поска, артист и музыкант Владимир Сапожнин, родители патриарха Алексия II, внучка всемирно известного полководца Суворова княгиня Варвара Горчакова, а также сотни священнослужителей, адмиралов, мореплавателей, политиков, писателей, художников и музыкантов. Прогуливаясь по этому кладбищу — музею надгробной скульптуры под открытым небом, вы совершаете настоящую экскурсию во времени!

Стоит также прогуляться по бывшему кладбищу Копли, которое было разделено на 2 части: западная часть использовалась для захоронения прихожан церкви Нигулисте, а восточная часть предназначалась для прихожан церкви Олевисте. Кладбище выполняло свои функции на протяжении 170 лет почти для всех балтийских немцев, умерших в городе между 1774 и 1944 годами. В 1939 году на кладбище были тысячи хорошо сохранившихся могил многих известных жителей Таллина. В 1950-ые годы кладбище было уничтожено, на его месте возник городской парк. Сегодня, прогуливаясь по дорожкам парка, практически невозможно представить, что когда-то здесь стояло более 30 часовен!

Еще одно интересное кладбище — Метсакалмисту (лесное), основанное по решению городских властей в 1933 году в Клоостриметса. Церемония открытия состоялась в 1939 году. Первоначально площадь кладбища составляла 24,2 га, но позднее оно было расширено и в настоящее время занимает 48,3 га.

Метсакальмисту — кладбище естественного вида, и требования к его оформлению предполагают запрет на установку мемориалов и могильных оград. Первоначально требованием к мемориальной плите был размер 80 на 60 см, но позднее стандарт длины камня увеличили до 1,5 м.

Первым на Лесном кладбище был захоронен в 1933 году писатель и драматург Эдуард Вильде.

На кладбище выделены территории национальному Театральному и Спортивному союзу, союзам композиторов, писателей, художников, журналистов, врачей, архитекторов, обществу Memento, ветеранам Освободительной и Финской войны, учёным и многим другим. Среди захороненных: Константин Пятс, Леннарт Мери, Георг Отс, Раймонд Валгре, Яак Йоала, Юхан Смуули, Антон Хансен Таммсааре, Лембит Ульфсак и другие.

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