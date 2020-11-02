ГАЛЕРЕЯ | День поминовения усопших: откройте для себя самые интересные кладбища Таллинна

Впервые День всех усопших стали отмечать в храмах бенедиктинского аббатства во Франции еще в X веке, а позже традиция распространилась повсеместно на всю католическую церковь. С теологической точки зрения этот день связан с чистилищем, где проходят очищение умершие, получающие поддержку от живущих через молитву, пост и подаяние.

В наше время в этот день принято ходить на кладбища, украшать могилы умерших родственников живыми осенними цветами, зажигать свечи как символ света души и вечного огня. В Европе этот праздник носит общее название Festum Omnium Sanctorum.

Старейшим из действующих таллиннских кладбищ считается кладбище Сиселинна, основанное в 1772 году после изданного императрицей Екатериной II указа, запрещавшего захоронения в церквях и вблизи них. Его территория состоит из двух частей, возникших в разное время: бывшее православное кладбище, основанное в 1775 году и известное как кладбище Александра Невского, и основанное спустя несколько десятилетий лютеранское кладбище Вана-Каарли.