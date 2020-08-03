ГАЛЕРЕЯ| Дух захватывает! Смотрите, какие невероятно красивые фотографии выиграли в главном фотоконкурсе России

Номинация “Подводный мир”
Каракатица сепиола двурогая
Автор: Андрей Шпатак
Место съемки: Приморский край, Японское море, бухта Рудная
Номинация “Эти забавные животные”
Сплюшки
Автор: Алексей Левашкин
Место съемки: Нижегородская область, город Дзержинск
Номинация “Россия с высоты птичьего полета”
Занятия йогой в парке
Автор: Михаил Джапаридзе
Место съемки: Москва
Номинация “Фотопроект”
Ботлих. Между небом и землёй
Автор: Андрей Смольников
Место съемки: Республика Дагестан, Ботлихский район
Номинация “Живой архив”
Осеннее озеро Туманлы-Кель
Автор: Фёдор Лашков
Место съемки: Карачаево-Черкесская Республика, озеро Туманлы-Кель
Номинация “Снято на смартфон”
Идиллия
Автор: Евгений Гецев
Место съемки: Челябинская область, озеро Зюраткуль
Номинация “Энергия воды России”
Водосброс Колымской ГЭС
Автор: Алексей Ворон
Место съемки: Магаданская область, река Колыма
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