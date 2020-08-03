03.08.2020, 11:16

ГАЛЕРЕЯ| Дух захватывает! Смотрите, какие невероятно красивые фотографии выиграли в главном фотоконкурсе России


EST
Фото иллюстративное
Фото иллюстративноеPhoto by Sergey Pesterev on Unsplash

Русское географическое общество (РГО) назвало победителей фотоконкурса "Самая красивая страна" 2020 года. На протяжении полугода российские фотографы, а также фотолюбители из других стран присылали свои работы для участия в этом соревновании. Всего на сайт проекта было загружено около 60 000 снимков.

Номинация “Подводный мир”
Каракатица сепиола двурогая
Автор: Андрей Шпатак
Место съемки: Приморский край, Японское море, бухта Рудная

Номинация “Эти забавные животные”
Сплюшки
Автор: Алексей Левашкин
Место съемки: Нижегородская область, город Дзержинск



Номинация “Россия с высоты птичьего полета”
Занятия йогой в парке
Автор: Михаил Джапаридзе
Место съемки: Москва


Номинация “Фотопроект”
Ботлих. Между небом и землёй
Автор: Андрей Смольников
Место съемки: Республика Дагестан, Ботлихский район

Читайте также:


Номинация “Живой архив”
Осеннее озеро Туманлы-Кель
Автор: Фёдор Лашков
Место съемки: Карачаево-Черкесская Республика, озеро Туманлы-Кель



Номинация “Снято на смартфон”
Идиллия
Автор: Евгений Гецев
Место съемки: Челябинская область, озеро Зюраткуль

Номинация “Энергия воды России”
Водосброс Колымской ГЭС
Автор: Алексей Ворон
Место съемки: Магаданская область, река Колыма


Номинация “Дикие животные”
Лунные грёзы
Автор: Олег Першин
Место съемки: Мурманская область, остров Харлов

Номинация “Многоликая Россия”
Плюшевый мишка
Автор: Александр Романов
Место съемки: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский полуостров

Несколько фотографий других участников конкурса:
* Все представленные на конкурсе снимки можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

📸 Старик в обувной мастерской. Место съёмки — Новосибирск. ⠀ Автор: Иоанн Степанченко, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна". По его словам, герой снимка рассказывал, что "работает в этом месте уже 40 лет, очень атмосферное место и добрый старик" 💚 ⠀ #фотодняРГО #самаякрасиваястрана #фотоконкурсРГО #рго #русскоегеографическоеобщество #rgs #russiangeographicsociety #россия #портрет #многоликаяРоссия #новосибирск

Публикация от @ rgo_1845

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Адам Сатуев — создатель частного этнографического музея "Донди юрт" в городе Урус-Мартан Чеченской Республики. На фотографии изображён возле главного места в доме вайнахов — очага. Какие бы события не происходили, главной задачей было сохранить в нем огонь 🔥 ⠀ Автор: Елена Афонина, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" 🇷🇺 ⠀ #фотодняРГО #самаякрасиваястрана #фотоконкурсРГО #многоликаяРоссия #портрет #чечня #чеченскаяреспублика #рго #русскоегеографическоеобщество #rgs #russiangeographicsociety

Публикация от @ rgo_1845

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Пора на пляж! ☀️🏖 ⠀ На фото: моржихи и их дети на лежбище. Архипелаг Земля Франца-Иосифа, территория национального парка "Русская Арктика". Автор: Илья Тимин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" 📸🇷🇺 ⠀ #фтодняРГО #самаякрасиваястрана #фотоконкурсРГО #рго #русскоегеографическоеобщество #rgs #russiangeographicsociety #россия #природаРоссии #дикаяприрода #дикиеживотные #оопт #заповеднаяРоссия #арктика #русскаяарктика #моржи

Публикация от @ rgo_1845

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Алибекский ледник на Домбае ❄️ Автор: @valery_ambartsumian Валерий Амбарцумян, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" 🇷🇺 ⠀ Участвуйте в нашем конкурсе: до 16 февраля загружайте свои работы в личный кабинет на сайте photo.rgo.ru (👈 ссылка в профиле 😉) и выигрывайте денежные призы! ⠀ #фотодняРГО #самаякрасиваястрана #фотоконкурсРГО #рго #русскоегеографическоеобщество #rgs #russiangeographicsociety #россия #природароссии #домбай #кавказ #пейзаж #ледник #горы

Публикация от @ rgo_1845

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Имандра — крупнейшее озеро в Мурманской области, расположено в западной части Кольского полуострова. Кто бывал там — делитесь впечателениями! ⠀ Автор: Валентин Жиганов, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" 🇷🇺 ⠀ #фотодняРГО #самаякрасиваястрана #рго #русскоегеографическоеобщество #rgs #russiangeographicsociety #россия #природароссии #пейзаж #отзакатадорассвета #искусстводикойприроды #артфото #имандра #озеро #луна #полнолуние #остров

Публикация от @ rgo_1845

Посмотреть эту публикацию в Instagram

⛵️ Белеет парус одинокий. Национальный парк "Русская Арктика". Автор: Александр Обоимов, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна". Вот что рассказывает сам фотограф о месте съёмки: ⠀ 📸 "Фото сделано на архипелаге Земля Франца-Иосифа, вблизи острова Чамп. Остров удивительный, известен своими шарообразными крупными камнями — конкрециями. Но и ледник там очень красив". ⠀ #фотодняРГО #самаякрасиваястрана #фотоконкурсРГО #пейзаж #отзакатадорассвета #рго #русскоегеографическоеобщество #rgs #russiangeographicsiciety #россия #природароссии #арктика #русскаяарктика #оопт

Публикация от @ rgo_1845

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ты и все твои рабочие задачи в понедельник 😱 ⠀ 📸 На фото: зимовка лебедей на озере Светлое в Алтайском крае. Автор: Евгений Мазурин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" 🇷🇺 ⠀ Если вы тоже хотите принять участие в нашем конкурсе — нет ничего проще! Регистрируйтесь на сайте photo.rgo.ru (👈 ссылка в профиле 😉) и загружайте свои работы в личный кабинет до 16 февраля. ⠀ #фотодняРГО #самаякрасиваястрана #фотоконкурсРГО #рго #русскоегеографическоеобщество #rgs #russiangeographicsociety #россия #природароссии #алтай #алтайскийкрай #зимовка #птицы #светлое

Публикация от @ rgo_1845

Читайте также: