ГАЛЕРЕЯ| Дух захватывает! Смотрите, какие невероятно красивые фотографии выиграли в главном фотоконкурсе России

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Фото иллюстративное Photo by Sergey Pesterev on Unsplash

Русское географическое общество (РГО) назвало победителей фотоконкурса "Самая красивая страна" 2020 года. На протяжении полугода российские фотографы, а также фотолюбители из других стран присылали свои работы для участия в этом соревновании. Всего на сайт проекта было загружено около 60 000 снимков.