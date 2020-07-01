ГАЛЕРЕЯ | Есть ли свет в окне? Фотограф Delfi проверил, вернулись ли туристы в гостиницы Таллинна

Андрес Путтинг EST

Hotellid Tallinnas 30.06.2020 Foto: Andres Putting

В середине марта из-за ситуации с коронавирусом Эстония закрыла свои границы. Международное транспортное сообщение было прервано. Таллиннские гостиницы в отсутствии туристов погрузились во тьму (об этом ЗДЕСЬ). Прошло 3,5 месяца. Постепенно жизнь налаживается, границы открываются, восстанавливаются авиарейсы. Вернулись ли туристы в столичные границы? Это проверил фотограф Delfi, прогулявшись в последний дождливый вечер июня по улицам Таллинна.