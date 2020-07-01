01.07.2020, 10:35
ГАЛЕРЕЯ | Есть ли свет в окне? Фотограф Delfi проверил, вернулись ли туристы в гостиницы Таллинна
В середине марта из-за ситуации с коронавирусом Эстония закрыла свои границы. Международное транспортное сообщение было прервано. Таллиннские гостиницы в отсутствии туристов погрузились во тьму (об этом ЗДЕСЬ). Прошло 3,5 месяца. Постепенно жизнь налаживается, границы открываются, восстанавливаются авиарейсы. Вернулись ли туристы в столичные границы? Это проверил фотограф Delfi, прогулявшись в последний дождливый вечер июня по улицам Таллинна.
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