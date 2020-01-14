ГАЛЕРЕЯ: Извержение вулкана Таал на Филиппинах

Более ранние извержения (около 100—500 тыс. лет назад) и обрушение старого конуса вулкана сформировали кальдеру, а её затопление — озеро Тааль. В результате последующей вулканической активности посреди озера образовался остров площадью 23 км² — новый вулканический конус. С 1572 года он извергался более 30 раз. В новом кратере также образовалось небольшое озеро.

30 января 1911 года произошло самое сильное в XX веке извержения вулкана Тааль — погибли 1335 человек. За 10 минут погибло всё живое на расстоянии до 10 км. Тучу пепла видели с расстояния 400 км. Это было извержение “пелейского” типа, когда извержение происходит не только из вершинного кратера, но и из кратеров на склонах горы. Вулкан выбрасывал не лаву, а массы белого раскалённого пепла и перегретого пара.

В результате извержения 1965 года погибло около 200 человек. Последнее извержение состоялось в 1977 году.