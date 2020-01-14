ГАЛЕРЕЯ: Извержение вулкана Таал на Филиппинах
Вулкан Таал, расположенный на Филиппинах в 70 км от Манилы, начал извергать лаву. Накануне из-за выброшенного вулканом пепла из близлежащих районов были эвакуированы 8 тыс. человек. Правительство повысило уровень угрозы до четвертого, предпоследнего.
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