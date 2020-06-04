ГАЛЕРЕЯ | На Хийумаа открылся новый развлекательный центр, где ждут как детей, так и взрослых
Новый центр приключений Tuuletorn в Кярна на Хийумаа предлагает множество увлекательных занятий как для жителей острова, так и для туристов. Это и музей, и научный центр, и игровая зона, где каждый, независимо от возраста, найдет что-то себе по душе. Вы отправитесь в увлекательное виртуальное путешествие по Хийумаа, поближе познакомитесь с историей и культурой острова. Кроме того, именно здесь установлен самый высокий в странах Балтии 20-метровый скалодром с 11 уровнями сложности.
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