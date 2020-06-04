04.06.2020, 13:20

ГАЛЕРЕЯ | На Хийумаа открылся новый развлекательный центр, где ждут как детей, так и взрослых


EST
ГАЛЕРЕЯ | На Хийумаа открылся новый развлекательный центр, где ждут как детей, так и взрослых
Foto: Argo Nurs, Public

Новый центр приключений Tuuletorn в Кярна на Хийумаа предлагает множество увлекательных занятий как для жителей острова, так и для туристов. Это и музей, и научный центр, и игровая зона, где каждый, независимо от возраста, найдет что-то себе по душе. Вы отправитесь в увлекательное виртуальное путешествие по Хийумаа, поближе познакомитесь с историей и культурой острова. Кроме того, именно здесь установлен самый высокий в странах Балтии 20-метровый скалодром с 11 уровнями сложности.

По словам руководителя “Tuuletorn” Кристины Халла, развлекательный центр был в первую очередь открыт для жителей Хийумаа, чтобы разнообразить культурную жизнь острова. ““Здесь можно познакомиться не только с увлекательными и интерактивными выставками, рассказывающими о Хийумаа, но и заняться абсолютно новым для острова видом спорта — скалолазанием. Кроме того, в Центре работает кафе, открыт сувенирный магазин, создана специальная игровая зона для детей, а в будущем мы планируем обустроить здесь еще и зал для боулинга”, — рассказала Кристина Халла. Развлекательный центр предлагает массу дополнительных услуг: организацию питания, проведение семинаров, конференций и спортивных соревнований, а также празднование дней рождения.

Читайте также:

Кристина Халла добавила, что развлекательный центр станет важным объектом и для туристов, приезжающих на Хийумаа. “Здесь вы узнаете много интересного, о чем, может быть, даже не догадывались”, — сказала она.

Посещение развлекательного центра “Tuuletorn” начинается в подводном мире Хийумаа, где можно узнать о возникновении острова, морской культуре и историческом наследии, которое вот уже много столетий бережно хранит Балтийское море. Следующий этаж знакомит с разнообразием природы Хийумаа, достопримечательностями и туристическими объектами острова. Отдельная часть музея посвящена жителям Хийумаа, их диалекту, культурным отличиям и местным шуткам. Верхний этаж музея называется “небом“ — здесь устроена веселая познавательно-развлекательная зона для детей.

Летом (1 июня — 31 августа) Центр открыт каждый день с 11:00 до 21:00
Взрослый билет — 10 евро
Детский билет — 7 евро

Более подробно ЗДЕСЬ.

Читайте также: