ГАЛЕРЕЯ | На Хийумаа открылся новый развлекательный центр, где ждут как детей, так и взрослых

По словам руководителя “Tuuletorn” Кристины Халла, развлекательный центр был в первую очередь открыт для жителей Хийумаа, чтобы разнообразить культурную жизнь острова. ““Здесь можно познакомиться не только с увлекательными и интерактивными выставками, рассказывающими о Хийумаа, но и заняться абсолютно новым для острова видом спорта — скалолазанием. Кроме того, в Центре работает кафе, открыт сувенирный магазин, создана специальная игровая зона для детей, а в будущем мы планируем обустроить здесь еще и зал для боулинга”, — рассказала Кристина Халла. Развлекательный центр предлагает массу дополнительных услуг: организацию питания, проведение семинаров, конференций и спортивных соревнований, а также празднование дней рождения.

Кристина Халла добавила, что развлекательный центр станет важным объектом и для туристов, приезжающих на Хийумаа. “Здесь вы узнаете много интересного, о чем, может быть, даже не догадывались”, — сказала она.