ГАЛЕРЕЯ | Ожившие фотографии: студент вдохнул новую жизнь в старинные снимки Тарту

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А раньше ты занимался раскраской старый фотографий? Или это первый опыт исключительно для дипломной работы?



И раньше пробовал что-то подобное, но это не был какой-то большой проект. Просто колоризировал пару фотографий в качестве развлечения.

Какую цель ты преследовал, раскрашивая старые фотографии? Хотел ли ты добиться естественной точности фотографий или искал более легкий метод для технической реализации этого проекта?

Я хотел, чтобы конечный результат был максимально похож на современные цветные фотографии. Конечно, немного творческих амбиций тоже присутствовало, поэтому все фотографии сделаны в разных тонах.

Да, видно, что преобразованные фотографии отличаются друг от друга. Большинство сделано в пастельных тонах. Это намеренно?