Выпускник факультета медиадизайна Высшей школы искусств Pallas Кустас Будрикас выбрал для своей дипломной работы необычную тему - он преобразовал более 50 черно-белых старинных изображений Тарту в цветные снимки.
ГАЛЕРЕЯ | Ожившие фотографии: студент вдохнул новую жизнь в старинные снимки Тарту
Журналист Eesti Ekspress побеседовал с Кустасом и расспросил его, как пришла идея колоризировать старые фотографии.
В группе Facebook “Nostalgiline Tartu” (Ностальгический Тарту) твои фотографии стали очень популярными.
Да, это очень здорово. Я не ожидал такой реакции и настолько хороших отзывов. Для меня это стало неожиданностью. Приятный сюрприз.
Как тебе пришла идея заняться черно-белыми снимками Тарту?
Мне нужно было выбрать интересную тему для дипломной работы. Я долго думал и в конечном итоге решил писать на тему фотоманипуляции, о том, как соединяют части разных изображений и графических элементов с целью получить совершенно новое произведение со своим смыслом и назначением. Одна из глав дипломной работы была посвящена колоризации. Многие думают, что это современная технология, но на самом деле раскраской стали заниматься почти сразу, как изобрели саму фотографию. Я исследовал различные методы колоризации, историю процесса, сравнивал современные методы раскраски. В качестве наглядного примера я колоризировал по своему собственному методу 30 черно-белых фотографий. Я подумал, что у Тарту такая славная история, старинных фотографий так много, что почему бы не сделать городу небольшой подарок.
* Нажмите на кнопку в правом нижнем углу, чтобы посмотреть черно-белый вариант фотографии.
А раньше ты занимался раскраской старый фотографий? Или это первый опыт исключительно для дипломной работы?
И раньше пробовал что-то подобное, но это не был какой-то большой проект. Просто колоризировал пару фотографий в качестве развлечения.
Какую цель ты преследовал, раскрашивая старые фотографии? Хотел ли ты добиться естественной точности фотографий или искал более легкий метод для технической реализации этого проекта?
Я хотел, чтобы конечный результат был максимально похож на современные цветные фотографии. Конечно, немного творческих амбиций тоже присутствовало, поэтому все фотографии сделаны в разных тонах.
Да, видно, что преобразованные фотографии отличаются друг от друга. Большинство сделано в пастельных тонах. Это намеренно?
Занимаясь колоризацией черно-белых фотографий, я чувствовал себя детективом. Сначала надо определить, сделан ли снимок внутри помещения или снаружи, какое время года было. В зависимости от этого начинаешь подбирать цвета. Если было лето — например, июнь — цвета должны быть более желтоватые. Если же зима, наоборот, присутствует больше синих оттенков.
А как насчет цветов зданий и одежды людей? Ведь раньше не было, как известно, такого разнообразия оттенков, как сейчас. Как понять, что за цвет там был?
Скажем так, что это очень кропотливый труд. Надо изучить много материала, найти достоверные сведения о крошечных деталях — например, какого цвета была нацистская форма или в какой оттенок была покрашена Ратуша в определенный год. Я очень много изучал различных источников, чтобы подобрать правильный цвет для фотографии. Это была настоящая исследовательская работа на тему истории. Однако надо понимать и элементарные вещи. В 1920-ых годах люди не носили такие яркие одежды, как сейчас, но небо, вода в реке и трава были точно такого же оттенка, как и в наше время.
Колоризация фотографий — художественный обман или преображение прошлого?
Я считаю, то, чем я занимался, нельзя назвать заменой оригинала. Это альтерация, художественный выбор и преобразование. Оригинал все равно останется таким, как есть. Колоризированное фото — совершенно отдельное явление. Кому-то больше нравятся черно-белые фотографии, кому-то — цветные. Мне кажется, это очень субъективно.
Рассматривая черно-белые фотографии, люди часто фантазируют, какие цвета могли бы быть на этом снимке. Наверное, колоризированная фотография может их изрядно удивить.
Цветная фотография придает объекту иную перспективу. На мой взгляд, колоризированные снимки могли бы стать очень хорошим учебным материалом для молодого поколения, которое выросло уже в эпоху цветной фотографии.
Насколько автоматизирован процесс колоризации фотографий?
90% всего процесса — ручная работа.
Что ты используешь для раскрашивания черно-белых фотографий?
Старый добрый фотошоп. Но перед тем, как все в нем обработать, надо хорошо отреставрировать старую фотографию, ведь на ней могут быть всевозможные повреждения. Надо дать реальную оценку, что действительно можно изменить, а что — нет. После этого следует историческое исследование. Если есть какие-то конкретные объекты со своим определенным цветом, я начинаю искать их описание или точные сведения. Затем начинается окраска, так называемая первоначальная блокировка цвета. Каждая деталь на фотографии имеет свой собственный слой в фотошопе. Когда я придам всем этим деталям свой цвет, я сверяю все с историческими данными, полученными в результате исследования. Это очень долгая и кропотливая работа.
А легко ли было, например, колоризировать фотографию пожара в университете в 1965 году?
Легко. Если на другие фотографии я мог потратить день, а то и больше, то фотография с пожаром заняла у меня максимум один час.
Руководитель твоей дипломной работы много знал о колоризации фотографий?
Относительно мало. Но помогал настолько, насколько мог.
Теперь ты настоящий профессионал в этом деле. Будет ли еще какой-то проект, связанный с колоризацией старых фотографий?
Как раз сейчас у меня есть одна задумка — я хочу составить фотоальбом колоризированных фотографий из истории Тарту. Надеюсь, получится.
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