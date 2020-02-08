ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как проходит главная туристическая выставка Эстонии Tourest 2020

Если вы еще не побывали на старейшей в странах Балтии туристической выставке, то у вас еще есть время — завтра посетить Tourest можно с 10 до 15:00.
С 7 по 9 февраля в Таллинне в выставочном центре Eesti Näitused уже в 29 раз проходит туристическая выставка-ярмарка Tourest соберет. На этот раз на выставке представлено около 500 экспонентов из 32 стран. В этом году на Tourest впервые представлены Азербайджан и Узбекистан.
Громкий арест в Москве: известно следующее
Стало известно, кого не берет коронавирус
Азербайджан. Смерть невесты через пару дней после свадьбы
Появилось видео, снятое за секунду до падения Boeing в Иране