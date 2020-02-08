ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как проходит главная туристическая выставка Эстонии Tourest 2020

С 7 по 9 февраля в Таллинне в выставочном центре Eesti Näitused уже в 29 раз проходит туристическая выставка-ярмарка Tourest соберет. На этот раз на выставке представлено около 500 экспонентов из 32 стран. В этом году на Tourest впервые представлены Азербайджан и Узбекистан.

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