ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как проходит главная туристическая выставка Эстонии Tourest 2020

Если вы еще не побывали на старейшей в странах Балтии туристической выставке, то у вас еще есть время — завтра посетить Tourest можно с 10 до 15:00.
С 7 по 9 февраля в Таллинне в выставочном центре Eesti Näitused уже в 29 раз проходит туристическая выставка-ярмарка Tourest соберет. На этот раз на выставке представлено около 500 экспонентов из 32 стран. В этом году на Tourest впервые представлены Азербайджан и Узбекистан.
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