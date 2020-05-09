09.05.2020, 12:21

ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как в Москве прошел воздушный парад Победы

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ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как в Москве прошел воздушный парад Победы
Scanpix, Valery Sharifulin/TASS

В Москве прошел воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Минобороны России заявили, что в небе над Москвой пролетели 75 военных самолетов и вертолетов. В это же время аналогичные воздушные парада проходят и в других российских городах. По данным Минобороны России, всего в авиапарадах по стране примут участие 597 воздушных боевых единиц.

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