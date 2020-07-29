29.07.2020, 10:30

ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как выглядит первая в Таллинне гостиница самообслуживания, где отзывы постояльцев появились раньше официального открытия

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Citybox Tallinn
Citybox Tallinn Foto: Martin Hannus, Citybox Tallinn

1 августа в центре Таллинна в квартале Porto Franco откроет свои двери гостиница Citybox, которая станет первой в Эстонии гостиницей, принадлежащей норвежской гостиничной сети с абсолютно новой концепцией. Гостиница, расположенная вблизи порта, предложит постояльцам бесконтактную услугу и доступные цены.

Вчера портал Delfi уже писал, что новый таллиннский отель Citybox (Лаева, 1), который только откроет 1 августа свои двери, в поисковой системе booking.com уже имеет несколько одобрительных отзывов от постояльцев с оценками только 9 и 10 из 10 возможных. По словам директора гостиницы, речь идет о тестовых клиентах, которых Citybox в виде исключения пригласил на одну ночь для тестирования услуг. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.

В гостинице Citybox нет портье, старомодных телевизоров и традиционного обслуживания номеров. Благодаря этому становится возможным размещать гостей в современных номерах по очень доступным ценам, при этом не делая уступок по части удобства — например, бесплатный WiFi доступен во всей гостинице. Citybox Tallinn представляет собой гостиницу самообслуживания, где постоялец сможет сам зарегистрировать свой заезд и отъезд. Разумеется, при этом не нужно будет стоять в длинной очереди. Однако следует помнить, что хотя в гостинице и нет традиционной службы приема и размещения, ни один наш постоялец не останется без помощи — невидимый на первый взгляд “обслуживающий работник” на самом деле присутствует на месте круглосуточно.

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Исполнительный директор гостиницы Citybox Tallinn Теэле Лепп указывает на то, что данное предприятие размещения является первой в Эстонии гостиницей с такой концепцией. “Принципы работы Citybox соответствуют глобальным тенденциям, предлагая постояльцам разумные цены и больше самостоятельности. Такой подход идеально соответствует требованиям современных постояльцев. Нашим клиентам не нужны в номерах разноцветные декоративные подушки, мини-бары или канцелярские комплекты. Они приезжают сюда, чтобы изучать город”, — поясняет Лепп.

Гостиница Citybox объединяет в себе уют и удобство, связанные с расположением в центре города и современной атмосферой. “Цены на одну ночь в номере начинаются с 45 евро. Благодаря этому мы можем предложить превосходный ночлег туристу, предпочитающему гостиницу, которая расположена лишь на расстоянии пешей прогулки от достопримечательностей города и делового центра, но по своему уровню цен остается вполне доступной”, — подчеркивает Лепп.

“Citybox является очень привлекательной гостиницей для тех, кто задается вопросом: зачем платить больше!? Более того, выгодное предложение становится еще более привлекательным благодаря удобной кровати, чистому номеру и расположению в центре города. Или, иными словами: зачем вам мини-бар в гостиничном номере, если расположенный под вашими окнами центр города и так предлагает множество баров”, — комментирует Лепп.

При разработке интерьера новой гостиницы был взят за основу скандинавский дизайн. Вас ждут 272 гостиничных номера (одноместные, двухместные, семейные с двухъярусным кроватями и шесть номеров-люкс). В обстановке номеров особое внимание уделено экономичному использованию пространства и функциональности, а также долговечности как в плане стиля, так и в плане материалов. Здесь тоже исходили из принципа “чем меньше — тем лучше”.

Гостиница Citybox обладает еще одной четкой особенностью — наличие помещений общего пользования. На кухне общего пользования постояльцы могут готовить и хранить личную еду и напитки. А прачечная самообслуживания предлагает всего за несколько евро возможность стирки и сушки одежды.

Гостиничная сеть Citybox

Citybox является основанной в 2006 году гостиничной сетью, и под этой маркой работают гостиницы в Норвегии в Осло и Бергене. Гостиничная сеть Citybox насчитывает в общей сложности 877 гостиничных номеров. В Норвегии концепция Citybox уже очень успешно зарекомендовала себя. Убедительным доказательством того является, например, то, что заполняемость гостиницы Citybox Oslo в последние годы была одной из самых высоких среди гостиниц Осло. Гостиницы Citybox как в Осло, так и в Бергене несколько лет подряд получали призы Traveller Choice. Примечательно и то, что Citybox Tallinn станет первой гостиницей этой норвежской сети, расположенной за пределами Норвегии.

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