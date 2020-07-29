ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как выглядит первая в Таллинне гостиница самообслуживания, где отзывы постояльцев появились раньше официального открытия

Вчера портал Delfi уже писал, что новый таллиннский отель Citybox (Лаева, 1), который только откроет 1 августа свои двери, в поисковой системе booking.com уже имеет несколько одобрительных отзывов от постояльцев с оценками только 9 и 10 из 10 возможных. По словам директора гостиницы, речь идет о тестовых клиентах, которых Citybox в виде исключения пригласил на одну ночь для тестирования услуг. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.

В гостинице Citybox нет портье, старомодных телевизоров и традиционного обслуживания номеров. Благодаря этому становится возможным размещать гостей в современных номерах по очень доступным ценам, при этом не делая уступок по части удобства — например, бесплатный WiFi доступен во всей гостинице. Citybox Tallinn представляет собой гостиницу самообслуживания, где постоялец сможет сам зарегистрировать свой заезд и отъезд. Разумеется, при этом не нужно будет стоять в длинной очереди. Однако следует помнить, что хотя в гостинице и нет традиционной службы приема и размещения, ни один наш постоялец не останется без помощи — невидимый на первый взгляд “обслуживающий работник” на самом деле присутствует на месте круглосуточно.