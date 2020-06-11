ГАЛЕРЕЯ | ТОП-10 самых красивых летних террас Таллинна, где можно не только вкусно поесть, но и насладиться приятной атмосферой

Наступившее лето радует теплой и солнечной погодой. В такие дни совсем не хочется сидеть в душных помещениях. Портал OmaMaitsed составил ТОП-10 самых красивых летних террас Таллинна, где можно насладиться не только вкусной едой, но и неповторимой атмосферой.
1. Ресторан Mimosa
Адрес: Viljandi Maantee 6
Элегантный ресторан Mimosa расположен в столичном районе Нымме в красивом деревянном доме, окрашенном после реставрации в светло-зеленый цвет. Кроме уютного внутреннего помещения, гости могут отдохнуть на летней террасе или в просторном саду в тени яблонь. Это прекрасное место для того, чтобы, не выезжая за пределы города, насладиться тишиной и спокойствием, пробуя блюда современной эстонской кухни, пирожные и домашние шнапсы.
Небольшое и на первый взгляд не особо примечательное здание ресторана Snoob resto очаровывает своим светлым и просторным залом c приятной обстановкой. Но пройдя через этот зал, вы попадаете на не менее красивую и уютную летнюю террасу. Здесь хорошо в любую погоду: приятная тень деревьев спасет как от летнего зноя, так и от дождя. Snoob resto позиционирует себя как семейный ресторан, поэтому здесь вы найдете и разнообразное детское меню, и игровую площадку, и предложения поздних завтраков по выходным.
Атмосфера: 7
3. Ресторан Kius
Адрес: Turu plats 4
Летняя терраса ресторана Kius, расположенного в непосредственной близости от рынка Нымме, поражает своим большим открытым пространством. Здесь есть как уединенные "островки" для влюбленных, так и отдельные столики для больших компаний. Летняя площадка делится на тенистую и солнечную зоны, поэтому комфортно здесь будет с утра и до самого вечера. Несмотря на то, что с одной стороны ресторан Kiusu выходит на проезжую часть, а с другой - на шумный рынок, на летней террасе созданы все условия для того, чтобы на время скрыться от мирской суеты.
Атмосфера: 7
4. Кафе "Chocolaterie de Pierre"
Адрес: Vene 6
В летние дни из этого небольшого дворика на улице Вене в Старом городе доносятся ароматы кофе и шоколада. Именно здесь находится популярное среди местных жителей и туристов кафе "Chocolaterie de Pierre". Романтический внутренний двор, утопающий в зелени виноградных лоз, чем-то напоминает Париж. Нет ничего лучше, чем заказать в кафе чашечку кофе или горячего шоколада, кусочек торта или конфеты ручной работы и наслаждаться невероятной обстановкой этого сказочного места, оформленного в слегка богемном стиле.
Атмосфера: 10
5. KUMU и Reval Café
Адрес: A. Weizenbergi 34
Мало кто знает, что рядом с музеем КUMU открыта большая летняя площадка, где если кто и нарушает тишину, то только певчие птицы Кадриорга. Посетив музей или нагулявшись по главному парку Таллинна, можно смело идти в это кафе. Каждый день посетителей ждет новое дневное предложение на супы и вторые блюда, широкий ассортимент завтраков, большой выбор кондитерских изделий и выпечки, а также меню à la carte по хорошим ценам.
Атмосфера: 7
6. Кафе Katharinenthal
Адрес: A. Weizenbergi 22
Кафе Katharinenthal находится в самом центре Кадриорга около Лебединого пруда. Это прекрасное место для деловых встреч или летних посиделок на лоне природы. Кафе предлагает большой выбор сладостей, выпечки, салатов, холодных и горячих напитков.
Атмосфера: 9
7. Кафе Maiasmokk
Адрес: Pikk 16
Несмотря на то, что Maiasmokk является самым старым действующим кафе Таллинна, открывшим свои двери еще в далеком 1864 году, летняя терраса появилась здесь сравнительно недавно. Сюда можно заглянуть во время обеденного перерыва или после вечерней прогулки по Старому городу. Каждый день кафе предлагает свежую выпечку, торты, пирожные, конфеты ручной работы, а также вкусные и современные блюда эстонской кухни.
Атмосфера: 5
8. Ратушная площадь
На Ратушной площади расположены открытые террасы нескольких ресторанов. Все эти ряды столов и стульев вполне можно назвать театром под открытым небом, где главные действующие лица - простые люди. Это отличное место, если вам нравится быть в центре бурлящей жизни и наблюдать за прохожими. Но если раньше летние террасы в основном были предусмотрены для туристов, то сейчас туда вовсю завлекают прогуливающихся по Ратушной площади местных жителей. Привлекают как уютной обстановкой, так и приятными скидками.
Атмосфера: 6
9. Внутренний дворик ресторана "Cru"
Адрес: Viru tänav 8
Гуляя по улицам Старого Таллинна, не всегда замечаешь уютные дворики, спрятавшиеся за фасадами старинных каменных домов. Один из таких скрытых от глаз прохожих дворов принадлежит ресторану Cru. Маленькая, но очень милая летняя терраса очаровывает каждого, кто однажды здесь побывает.
Атмосфера: 9
10. Кафе "Bogapott"
Адрес: Pikk jalg 9
Кому бы не понравилось посидеть летним вечером в маленьком дворике в старом городе, наслаждаясь кофе из чашек ручной работы, изготовленных в той же мастерской? Bogapott — это не только атмосферное кафе на Тоомпеа, но и уникальная студия керамики со своим художественным магазином.
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