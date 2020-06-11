ГАЛЕРЕЯ | ТОП-10 самых красивых летних террас Таллинна, где можно не только вкусно поесть, но и насладиться приятной атмосферой



Адрес: Pikk 16

Foto: Indrek Laht

Несмотря на то, что Maiasmokk является самым старым действующим кафе Таллинна, открывшим свои двери еще в далеком 1864 году, летняя терраса появилась здесь сравнительно недавно. Сюда можно заглянуть во время обеденного перерыва или после вечерней прогулки по Старому городу. Каждый день кафе предлагает свежую выпечку, торты, пирожные, конфеты ручной работы, а также вкусные и современные блюда эстонской кухни.

Атмосфера: 5

8. Ратушная площадь

Foto: Kiur Kaasik

На Ратушной площади расположены открытые террасы нескольких ресторанов. Все эти ряды столов и стульев вполне можно назвать театром под открытым небом, где главные действующие лица - простые люди. Это отличное место, если вам нравится быть в центре бурлящей жизни и наблюдать за прохожими. Но если раньше летние террасы в основном были предусмотрены для туристов, то сейчас туда вовсю завлекают прогуливающихся по Ратушной площади местных жителей. Привлекают как уютной обстановкой, так и приятными скидками.