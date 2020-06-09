Где и как жители Эстонии планируют провести свой летний отпуск?
По данным туристического бюро Go Travel, большая часть жителей Эстонии не планируют этим летом выезжать за пределы страны.
По данным туристического бюро Go Travel, большая часть жителей Эстонии не планируют этим летом выезжать за пределы страны.
Руководитель отдела по связям с партнерами Go Travel Аге Пыдер отметил, что жители Эстонии активно бронируют на лето номера в местных гостиницах, апартаментах и СПА. “Кроме того, в Эстонии растет популярность глэмпинга (разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе — прим.ред)”, — добавил Аге Пыдер.
По его мнению, вторым важным критерием выбора в пользу отдыха в Эстонии является уровень цен. “В Эстонии многие пошли навстречу клиентам. Если наступают экономически сложные времена, нужно менять ценовую политику и делать ее более гибкой”.
В настоящее время в ТОП-3 самых популярных мест в Эстонии входят усадьба Вихула в Ляэне-Вирумаа, усадьба Мяэтагузе в Ида-Вирумаа и спа-отель Wasa в Пярну.
По словам Аге Пыдер, клиенты интересуются и пакетными турами за границу, но в основном — на следующий год. “Конечно, мы оформляем заказы на отдых в Болгарии, Греции, Египте и на Тенерифе, но турпакеты покупают с большой осторожностью и, как правило, все бронирования рассчитаны на следующий год”, — отметил он.
Специалист туристического агентства отмечает, что жители Эстонии очень заинтересованы в путешествиях. “Мы получаем много запросов от клиентов, интересующихся, когда же уже можно будет свободно путешествовать. Чаще всего спрашивают об открытии Турции, которая на протяжении долгого времени была любимым курортным направлением эстоноземельцев. “Большой интерес вызывают и поездки в период рождественских и новогодних праздников, подготовка которых напрямую зависит от планов авиакомпаний по возобновлению полетов”, — объяснил Аге Пыдер.
“Мир сейчас разделен на зоны разного уровня безопасности, и мы следим за тем, куда можно ехать, а куда еще нет. На данный момент речь идет только о путешествиях внутри Европейского Союза, но даже внутри него страны делятся на так называемые красные и зеленые зоны. Последние постепенно добавляются — например, с июля вы можете уже лететь на отдых в Грецию и Болгарию по оптимизированному расписанию”, — сказал представитель Go Travel.
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