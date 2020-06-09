Где и как жители Эстонии планируют провести свой летний отпуск?

Руководитель отдела по связям с партнерами Go Travel Аге Пыдер отметил, что жители Эстонии активно бронируют на лето номера в местных гостиницах, апартаментах и СПА. “Кроме того, в Эстонии растет популярность глэмпинга (разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе — прим.ред)”, — добавил Аге Пыдер.

По его мнению, вторым важным критерием выбора в пользу отдыха в Эстонии является уровень цен. “В Эстонии многие пошли навстречу клиентам. Если наступают экономически сложные времена, нужно менять ценовую политику и делать ее более гибкой”.

В настоящее время в ТОП-3 самых популярных мест в Эстонии входят усадьба Вихула в Ляэне-Вирумаа, усадьба Мяэтагузе в Ида-Вирумаа и спа-отель Wasa в Пярну.

По словам Аге Пыдер, клиенты интересуются и пакетными турами за границу, но в основном — на следующий год. “Конечно, мы оформляем заказы на отдых в Болгарии, Греции, Египте и на Тенерифе, но турпакеты покупают с большой осторожностью и, как правило, все бронирования рассчитаны на следующий год”, — отметил он.